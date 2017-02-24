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11:40 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и дождя

Неблагоприятная погода продлится в краевом центре еще как минимум в течение трех дней.

Источник: Югополис

В период с 24 по 26 февраля в краевом центре ветер будет усиливаться. Его порывы могут достигать 23 метров в секунду. В связи с этим администрация города объявила штормовое предупреждение.

В случае аварий горожане могут звонить по горячему телефону 214−33−36 и по Единому номеру вызова экстренных и оперативных служб — «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).

Согласно прогнозу Гисметео, в пятницу, 24 февраля осадки в Краснодаре не ожидаются. Столбик термометра в течение дня поднимется до 10−15 градусов тепла. В последующие два дня прогнозируется дождь, временами сильный. Температура воздуха немного понизится.

Согласно прогнозу краевого Гидрометцентра, в этот период сильные ветры и дожди ожидаются на всей территории Краснодарского края.

Как сообщал «Югополис», днем ранее на Кубани бушевал ураганный ветер. Он стал причиной нескольких инцидентов в различных населенных пунктах, в том числе и в Краснодаре.

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