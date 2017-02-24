Первый после аварии космический грузовик «Прогресс» причалил к МКС

Как передает корреспондент «Интерфакса» из Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве, стыковка производилась по двухсуточной схеме. Корабль причалил к модулю «Пирс» в автоматическом режиме.

Корабль доставил на станцию около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, скафандр «Орлан-МКС», оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа МКС.

1 декабря прошлого года не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик «Прогресс МС-04», который должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации произошла потеря связи с «Прогрессом» на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве.

Основной версией аварии космического грузового корабля «Прогресс МС-04», упавшего в декабре 2016 года, признано разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя.