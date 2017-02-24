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12:00 (мск), источник: Интерфакс

Первый после аварии космический грузовик «Прогресс» причалил к МКС

Корабль доставил на станцию около 2,5 тонн различных грузов.

Источник: Reuters

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU — Космический грузовик «Прогресс МС-05» утром в пятницу пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Как передает корреспондент «Интерфакса» из Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве, стыковка производилась по двухсуточной схеме. Корабль причалил к модулю «Пирс» в автоматическом режиме.

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Корабль доставил на станцию около 2,5 тонн различных грузов, в том числе топливо, сжатые газы, скафандр «Орлан-МКС», оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, а также контейнеры с пищей и водой, расходное оборудование и посылки для экипажа МКС.

1 декабря прошлого года не удалось вывести на орбиту запущенный с космодрома Байконур космический грузовик «Прогресс МС-04», который должен был доставить на МКС более двух тонн различных грузов. В результате нештатной ситуации произошла потеря связи с «Прогрессом» на высоте около 190 км над труднодоступной безлюдной гористой местностью в Туве.

Основной версией аварии космического грузового корабля «Прогресс МС-04», упавшего в декабре 2016 года, признано разрушение двигателя блока третьей ступени ракеты-носителя.

Ракета-носитель «Союз-У» эксплуатируется с 1973 года. Она предназначалась для выведения на околоземную орбиту транспортных кораблей, космических аппаратов специального, технологического и медико-биологического назначения (типа «Фотон» и «Бион»), а также автоматических космических аппаратов различных типов. На данный момент производство «Союз-У» завершено.

Комментарии
4
эльшат мехтиев
В современной России сейчас так или "Слава Богу!"- при хорошем, или " На всё Воля Божья!" при плохом...
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эльшат мехтиев
Перекрестились и "Слава Богу!" заявили в Кремле и Роскосмосе.
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Лото Русское
И ни одного комента от проплаченных хохлов в роде "Антошки, пацака, мехтиеева" и пр. .
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