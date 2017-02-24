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13:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Студентка Иркутского госуниверситета завоевала «серебро» на чемпионате WorldSkills Russia

Светлана Якимова участвовала в компетенции «Преподаватель младших классов».

Студенты и преподаватели Иркутского государственного университета приняли участие во II Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который прошел с 13 по 17 февраля в Иркутском выставочном комплексе Сибэкспоцентр. По результатам соревнований студентка Педагогического института ИГУ Светлана Якимова заняла 2-е место по компетенции «Преподаватель младших классов». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе вуза.

Региональные профессиональные чемпионаты проходят в 75-ти странах-членах WorldSkills. В них принимают участие молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников и профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания. В прошедшем в Иркутске чемпионате участвовали 111 человек из 61-ти профессиональной образовательной организации Иркутской области по 12-ти компетенциям. Иркутский государственный университет был представлен в компетенциях «Преподаватель младших классов» (R21 Primary School Teaching) и «Дошкольное воспитание» (R4 Preschool Education). В ходе чемпионата участники на протяжении трех конкурсных дней выполняли задания по модулям, требующие владения общими и профессиональными компетенциями.

«Участникам давалось определенное время на подготовку и представление конкурсных заданий, выполнение которых оценивалось в соответствии с регламентами начисления баллов, принятыми в WorldSkills Russia на основании требований к компетенции. А обстановку настоящего урока помогали создать учащиеся начальных классов одной из школ города», — сказала эксперт чемпионата, заведующая кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования Педагогического института ИГУ Ольга Зайцева.

Студентка третьего курса отделения педагогического, социального и специального образования Педагогического института (профиль подготовки «Начальное образование») Светлана Якимова выступала по компетенции «Преподаватель младших классов». Девушка продемонстрировала умения в подготовке и проведении фрагмента урока, внеурочного занятия c элементами конструирования (в том числе ЛЕГО или робототехники), родительского собрания. Также она представила мультимедийную учебную презентацию с использованием интерактивных элементов и решила несколько ситуативных педагогических задач.

Неплохие результаты показала и еще одна участница от ИГУ, выступавшая по компетенции «Дошкольное воспитание». Студентка третьего курса отделения педагогического, социального и специального образования Педагогического института Анастасия Шестопалова демонстрировала умения в разработке и проведении комплекса утренней гимнастики, занятия по робототехнике, дидактической игры с использованием ИКТ, представлении театра для детей. Также она презентовала детскую книгу, создала образец декоративной росписи, изготовила поделку в технике рисования пластилином на разных поверхностях, а также разработала и представила совместный проект воспитателя, детей и родителей.

Отметим, что кроме Ольги Зайцевой в качестве экспертов-компатриотов чемпионата (занимающиеся подготовкой участников и оценкой результатов) выступали еще два педагога Иркутского госуниверситета. На площадке «Преподаватель младших классов» работала старший преподаватель кафедры психологии и педагогики начального образования Пединститута Инга Попова,. На площадке «Дошкольное воспитание» — ассистент кафедры психологии и педагогики дошкольного образования Педагогического института Ирина Михайлова.

По экспертной оценке студенты ИГУ показали высокий уровень мастерства при решении задач, максимально приближенных к реальным.

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