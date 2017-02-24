Омская полиция устроила массовую облаву на пьяных водителей

Стражи порядка ищут водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Омичи уже взбудоражили социальные сети, предупреждая друг друга. Стоит отметить, что горожане положительно относятся к данной акции и поддерживают действия правоохранителей.

Также очевидцы сняли видео, как останавливаются машины на улице Масленникова.

УМВД России по Омской области напоминает, что в 2016 году по вине нетрезвых водителей на территории Омской области произошло 273 автоаварии, в которых 40 человек погибли и 416 получили травмы различной степени тяжести.

Водителю, севшему за руль в пьяном состоянии, грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

фото, видео: vk.com/public80052011, vk.com/aomsk.