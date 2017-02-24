Омская полиция устроила массовую облаву на пьяных водителей
Как ранее сообщало УГИБДД УМВД России по Омской области, сегодня в Омске будет проведено профилактическое мероприятие «Трезвость».
Как ранее сообщало УГИБДД УМВД России по Омской области, сегодня в Омске будет проведено профилактическое мероприятие «Трезвость».
Стражи порядка ищут водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Омичи уже взбудоражили социальные сети, предупреждая друг друга. Стоит отметить, что горожане положительно относятся к данной акции и поддерживают действия правоохранителей.
В частности, облава проходит на улице Конева.
Также очевидцы сняли видео, как останавливаются машины на улице Масленникова.
УМВД России по Омской области напоминает, что в 2016 году по вине нетрезвых водителей на территории Омской области произошло 273 автоаварии, в которых 40 человек погибли и 416 получили травмы различной степени тяжести.
Водителю, севшему за руль в пьяном состоянии, грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
фото, видео: vk.com/public80052011, vk.com/aomsk.