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12:59 (мск), источник: СуперОмск

Омская полиция устроила массовую облаву на пьяных водителей

Как ранее сообщало УГИБДД УМВД России по Омской области, сегодня в Омске будет проведено профилактическое мероприятие «Трезвость».

Стражи порядка ищут водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Омичи уже взбудоражили социальные сети, предупреждая друг друга. Стоит отметить, что горожане положительно относятся к данной акции и поддерживают действия правоохранителей.

В частности, облава проходит на улице Конева.

Также очевидцы сняли видео, как останавливаются машины на улице Масленникова.

УМВД России по Омской области напоминает, что в 2016 году по вине нетрезвых водителей на территории Омской области произошло 273 автоаварии, в которых 40 человек погибли и 416 получили травмы различной степени тяжести.

Водителю, севшему за руль в пьяном состоянии, грозит штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

фото, видео: vk.com/public80052011, vk.com/aomsk.

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