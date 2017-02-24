Онкологи и маммологи бесплатно проконсультируют воронежских женщин 28 февраля

Специалисты Воронежского областного онкологического диспансера бесплатно проконсультируют женщин во вторник, 28 февраля. Акция «Стоп, рак!» пройдет в торговом центре «Галерея Чижова» в 11:00 до 14:00. При необходимости онкологи, дерматологи и маммологи направят пациенток на углубленное обследование, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Всех желающих ждут по адресу: Кольцовская, 35а, на четвертом этаже торгового центра напротив фуд-корта.

Онкологи ежегодно регистрируют в Воронежской области около 8 тыс. новых случаев заболевания раком. За последние годы количество онкологических заболеваний выросло с 343 до 443 на 100 тыс. населения. По словам медиков, вероятность излечения на ранних стадиях достигает 94%. В чем причины роста заболеваемости раком и как предупредить болезнь — в обзоре РИА «Воронеж».