Онкологи и маммологи бесплатно проконсультируют воронежских женщин 28 февраля
При необходимости врачи направят пациентов на углубленное обследование.
При необходимости врачи направят пациентов на углубленное обследование.
Специалисты Воронежского областного онкологического диспансера бесплатно проконсультируют женщин во вторник, 28 февраля. Акция «Стоп, рак!» пройдет в торговом центре «Галерея Чижова» в 11:00 до 14:00. При необходимости онкологи, дерматологи и маммологи направят пациенток на углубленное обследование, сообщила
Всех желающих ждут по адресу: Кольцовская, 35а, на четвертом этаже торгового центра напротив
Онкологи ежегодно регистрируют в Воронежской области около 8 тыс. новых случаев заболевания раком. За последние годы количество онкологических заболеваний выросло с 343 до 443 на 100 тыс. населения. По словам медиков, вероятность излечения на ранних стадиях достигает 94%. В чем причины роста заболеваемости раком и как предупредить болезнь — в обзоре РИА «Воронеж».