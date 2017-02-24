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13:08 (мск), источник: Известия.Ру

Мода на старину: как звучат современные хиты на Nokia 3310

Угадайте мелодию в музыкальном тесте «Известий».

Источник: Reuters

В начале 2000-х, когда телефоны не напоминали миниатюрные компьютеры, а их аудиовозможности были сильно ограничены, со всех мобильных звучали монофонические мелодии. Какие только рингтоны не закачивали пользователи на свои устройства: от «Песенки мамонтенка» до саундтреков «Бумера» и хитов Crazy Frog.

С появлением на рынке современных смартфонов звук стал куда чище, и монофонические, а после и полифонические рингтоны ушли в прошлое. Но с выходом обновленной версии телефона Nokia 3310 мода на них может вернуться. Перед презентацией устройства мы решили выяснить, как бы звучали на старом аппарате современные хиты.

Комментарии
1
Марионелла Авдеева
Горячие девчонки твоего города хотят пошалить...
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