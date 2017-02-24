В Уфу после реставрации вернулась «Семья оленей»

Скульптурную композицию, созданную художником Халитом Галиуллиным, установили на перекрестке проспекта Октября и улицы 50 лет СССР в ноябре прошлого года. На днях вандалы повредили фигуры, из-за чего их пришлось отправить на реставрацию в учреждение по благоустройству.

Халиту Галиуллину также принадлежит авторство многих других арт-объектов столицы — «Джигит с конем» на улице Лесотехникума, «Планета жизни» на Менделеева, «Лошади» и «Дворник» на проспекте Октября, памятник геодезистам на перекрестке Достоевского — Крупской.