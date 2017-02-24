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12:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфу после реставрации вернулась «Семья оленей»

УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе «Семья оленей» вернулась на место после реставрации. Об этом сообщили в мэрии.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Скульптурную композицию, созданную художником Халитом Галиуллиным, установили на перекрестке проспекта Октября и улицы 50 лет СССР в ноябре прошлого года. На днях вандалы повредили фигуры, из-за чего их пришлось отправить на реставрацию в учреждение по благоустройству.

Халиту Галиуллину также принадлежит авторство многих других арт-объектов столицы — «Джигит с конем» на улице Лесотехникума, «Планета жизни» на Менделеева, «Лошади» и «Дворник» на проспекте Октября, памятник геодезистам на перекрестке Достоевского — Крупской.

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