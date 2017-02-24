В Уфу после реставрации вернулась «Семья оленей»
УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе «Семья оленей» вернулась на место после реставрации. Об этом сообщили в мэрии.
УФА, 24 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе «Семья оленей» вернулась на место после реставрации. Об этом сообщили в мэрии.
Скульптурную композицию, созданную художником Халитом Галиуллиным, установили на перекрестке проспекта Октября и улицы 50 лет СССР в ноябре прошлого года. На днях вандалы повредили фигуры,
Халиту Галиуллину также принадлежит авторство многих других