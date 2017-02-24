В субботу синоптики обещают Южному Уралу метели и мокрый снег

В субботу, 25 февраля, Челябинской области прогнозируют метели и мокрый снег, который при минусовой температуре превратится в ледяную корку на тротуарах и дорогах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, по данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +5 градусов, на юге — холоднее, до -5. День будет пасмурным, местами пройдет небольшой мокрый снег. Порывы южного ветра будут достигать 15 метров в секунду. А ночью ртутные столбики опустятся до 8 градусов мороза.

В последний выходной день февраля будет стоять пасмурная, по-весеннему сырая, теплая погода. Днем уличные термометры покажут 5 градусов со знаком «плюс», а ночью — до минус одного.

Однако уже с понедельника в Челябинскую область вернется зима: на 27 февраля синоптики обещают сильные снегопады и стабильные минусовые температуры.

Напомним, в ближайшие два дня Челябинск будет праздновать Масленицу. В городской афише — веселые гулянья, рукопашные бои, ярмарки, катание на санях, столы, полные блинов и прочей снеди, а также пылающее чучело Марены.