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13:11 (мск), источник: dostup1.ru

В субботу синоптики обещают Южному Уралу метели и мокрый снег

Температура воздуха самая что ни на есть «простудная» — от минус 1 до плюс 2.

В субботу, 25 февраля, Челябинской области прогнозируют метели и мокрый снег, который при минусовой температуре превратится в ледяную корку на тротуарах и дорогах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, по данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу днем температура воздуха будет колебаться от -1 до +5 градусов, на юге — холоднее, до -5. День будет пасмурным, местами пройдет небольшой мокрый снег. Порывы южного ветра будут достигать 15 метров в секунду. А ночью ртутные столбики опустятся до 8 градусов мороза.

В последний выходной день февраля будет стоять пасмурная, по-весеннему сырая, теплая погода. Днем уличные термометры покажут 5 градусов со знаком «плюс», а ночью — до минус одного.

Однако уже с понедельника в Челябинскую область вернется зима: на 27 февраля синоптики обещают сильные снегопады и стабильные минусовые температуры.

Напомним, в ближайшие два дня Челябинск будет праздновать Масленицу. В городской афише — веселые гулянья, рукопашные бои, ярмарки, катание на санях, столы, полные блинов и прочей снеди, а также пылающее чучело Марены.

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