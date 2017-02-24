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13:15 (мск), источник: Sputnik.by

Зоозащитники призывают запретить капканы в Беларуси

В большинстве стран Европы капканы запрещены уже 35 лет, но в Беларуси до сих пор используются.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Белорусские зоозащитники призывают власти республики запретить использование капканов на охоте, соответствующая петиция размещена на портале Change.org.

Петицию поддержали организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», «Багна», товарищество «Зеленая сеть» и «Центр этичного отношения к природе». За день под призывом запретить капканы подписались более полутысячи человек.

«Капканы относятся к неизбирательным орудиям охоты: в капканы попадают люди, домашние животные (собаки, кошки и др.), редкие виды (рыси, барсуки и др.) или виды, на которые запрещена охота. Многие жертвы этих ловушек получают увечья, несовместимые с жизнью», — напомнили авторы петиции.

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Зоозащитники рассказали и о том, что после попадания в капкан животных часто «добивают» — жестокими и негуманными способами, нарушая нормы национального и международного законодательства.

Охотники душат волка, который попал в капкан.

«Попавшие в капкан животные испытывают боль, их мучения могут длиться днями. Иногда, чтобы спастись, они отгрызают себе лапу», — констатировали зоозащитники.

Волк попал в капкан.

Примером жестокого отношения авторы петиции назвали фоторепортаж агентства «Рейтер», где видно, как попавшего в капкан волка душат проволокой. Эти снимки вызвали бурное обсуждение в социальных сетях и спровоцировало новую волну обсуждения проблемы использования капканов.

В большинстве стран Европы капканы запрещены еще с 1982 года в соответствии с Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. Принять норму о запрете капканов зоозащитники призывают и власти Беларуси — петиция будет направлена президенту, Совмину, Минприроды, Минлесхозу, в Госинспекцию охраны животного и растительного мира, а также в Белорусское общество охотников и рыболовов.

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