Зоозащитники призывают запретить капканы в Беларуси

«Капканы относятся к неизбирательным орудиям охоты: в капканы попадают люди, домашние животные (собаки, кошки и др.), редкие виды (рыси, барсуки и др.) или виды, на которые запрещена охота. Многие жертвы этих ловушек получают увечья, несовместимые с жизнью», — напомнили авторы петиции.

Петицию поддержали организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», «Багна», товарищество «Зеленая сеть» и «Центр этичного отношения к природе». За день под призывом запретить капканы подписались более полутысячи человек.

Зоозащитники рассказали и о том, что после попадания в капкан животных часто «добивают» — жестокими и негуманными способами, нарушая нормы национального и международного законодательства.

Охотники душат волка, который попал в капкан.

«Попавшие в капкан животные испытывают боль, их мучения могут длиться днями. Иногда, чтобы спастись, они отгрызают себе лапу», — констатировали зоозащитники.

Волк попал в капкан.

Примером жестокого отношения авторы петиции назвали фоторепортаж агентства «Рейтер», где видно, как попавшего в капкан волка душат проволокой. Эти снимки вызвали бурное обсуждение в социальных сетях и спровоцировало новую волну обсуждения проблемы использования капканов.

В большинстве стран Европы капканы запрещены еще с 1982 года в соответствии с Бернской конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. Принять норму о запрете капканов зоозащитники призывают и власти Беларуси — петиция будет направлена президенту, Совмину, Минприроды, Минлесхозу, в Госинспекцию охраны животного и растительного мира, а также в Белорусское общество охотников и рыболовов.