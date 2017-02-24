В Воронеже после Дня защитника Отечества разрушился памятник ВДВ

Две гранитные плиты упали с памятника «Воронеж — родина ВДВ» в Северном микрорайоне города после Дня защитника Отечества, 23 февраля. Еще накануне праздника все плиты были на монументе, рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» горожанин Константин Новоселов.

По мнению воронежца, памятник, скорее всего, разрушили вандалы. РИА «Воронеж» уточняет «ne информацию. Монумент находится на балансе регионального департамента строительной политики.

С начала 2017 года плиты с памятника ВДВ отрываются во второй раз — аналогичная история произошла ровно месяц назад, 23 января. В предыдущий раз тоже плиты находились рядом с монументом.

Памятник «Воронеж — родина ВДВ» появлялся в сводках новостей в марте 2013 года, когда ЛГБТ активисты повязали на шеи обеих фигур радужные галстуки, чем вызвали серьезный общественный резонанс.

Годом позже, в марте 2014-го, в мэрию также сообщили о разрушении памятника. Тогда одна из плит, обрамляющих постамент, с изображением парашюта просто отвалилась и стояла рядом. Также немного была повреждена часть постамента под плитой. По всей видимости, это случилось, когда плита упала.

Памятник «Воронеж — родина ВДВ» установили в парке Победы на месте высадки первого парашютного десанта 4 сентября 2010 года. Скульптура состоит из десантника в военной форме 1930-х годов и мальчика с моделью самолета в руках. Фигуры стоят под куполом парашюта. Автор монумента — Владимир Петрихин.