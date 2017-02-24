Алматы обошел Киев, Тбилиси и Баку в рейтинге Innovation Cities

Алматы занял 15-ю строчку в региональном рейтинге Innovation Cities, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Индекс составлен компанией из австралийского Мельбурна 2thinknow. Казахстанский мегаполис занесли в категорию Node Cities (узловые города) — глобально конкурентоспособные и обладающие многими инновационными сегментами. Как отметил заместитель председателя правления Центра развития города Алматы Асет Абдуалиев, Алматы опередил Киев (18-е место), Баку (20-е место), Тбилиси (21-е место), Бишкек (30-е место) и Астану (35-е место).

«Это большой прогресс, так как в 2015 году Алматы занимал только 35-ю позицию в данном регионе. В регионе Emerging Markets самыми инновационными городами стали Дубай, Абу Даби и Кейптаун. А если брать регион Евразия, куда входят постсоветские страны, кроме России, то Алматы на втором месте после Карачи», — написал он на своей странице в Facebook.