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14:16 (мск), источник: Tengrinews

Алматы обошел Киев, Тбилиси и Баку в рейтинге Innovation Cities

Алматы занял 15-ю строчку в региональном рейтинге Innovation Cities.

Источник: Tengrinews

Алматы занял 15-ю строчку в региональном рейтинге Innovation Cities, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Индекс составлен компанией из австралийского Мельбурна 2thinknow. Казахстанский мегаполис занесли в категорию Node Cities (узловые города) — глобально конкурентоспособные и обладающие многими инновационными сегментами. Как отметил заместитель председателя правления Центра развития города Алматы Асет Абдуалиев, Алматы опередил Киев (18-е место), Баку (20-е место), Тбилиси (21-е место), Бишкек (30-е место) и Астану (35-е место).

«Это большой прогресс, так как в 2015 году Алматы занимал только 35-ю позицию в данном регионе. В регионе Emerging Markets самыми инновационными городами стали Дубай, Абу Даби и Кейптаун. А если брать регион Евразия, куда входят постсоветские страны, кроме России, то Алматы на втором месте после Карачи», — написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, в глобальном рейтинге Innovation Cities™ Index 2016−2017: Global Алматы занял 405-ю позицию. Астана расположилась на 472-м месте. Столице Казахстана присвоена классификация Upstart — город, движущийся к тому, чтобы стать глобально конкурентоспособным.

«Для того чтобы город Upstart стал “узлом” (Node), необходимы простые улучшения по ряду индикаторов, в том числе улучшение инновационного потенциала города и экономических возможностей», — говорится на сайте рейтинга.

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