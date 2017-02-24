ГИБДД предупреждает калининградских водителей о неблагоприятных дорожных условиях из-за погоды

На территории региона ожидаются перепады температуры воздуха от положительных к отрицательным. Неблагоприятные метеорологические условия могут способствовать дорожно-транспортным происшествиям: во время осадков, тумана предметы визуально отдалены, скорость транспортных средств кажется значительно ниже. Также во время выпадения осадков значительно снижается коэффициент сцепления колес с дорожным покрытием.

Госавтоинспекция Калининградской области напоминает, что в первую очередь в таких погодных условиях водителям необходимо сменить стиль вождения: снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров. Пешеходам необходимо также быть внимательными. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток пешеходам следует иметь при себе предметы со световозвращающими элементами. Кроме того, пешеходы должны помнить о том, что автомобиль, двигаясь даже с низкой скоростью, не может мгновенно остановиться. При этом тормозной путь значительно увеличивается по время выпадения осадков.