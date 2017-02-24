Виталия Чуркина похоронили в Москве

«Кроме того, что он был высочайшим профессионалом, он был еще и народным дипломатом. Достаточно посмотреть, как популярен он был в народе», — сказал министр иностранных дел.

На ней присутствовали глава российского МИД Сергей Лавров, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, помощник президента России Юрий Ушаков, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, представители некоторых иностранных дипмиссий, а также семья Чуркина.

Постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, скончавшегося 20 февраля, под звуки гимна и оружейного салюта похоронили на Троекуровском кладбище Москвы, передает корреспондент «Интерфакса».

Он сообщил, что от общественности поступают предложения увековечить память Чуркина. Лавров заявил, что дипломат «останется великим» и ему удалось вписать «очень яркие страницы в послужной список не только нашей дипломатии, но внешней политики нашего государства». ​

На церемонии прощания также присутствовали первый замминистра иностранных дел Владимир Титов, заместители министра Михаил Богданов, Геннадий Гатилов, Григорий Карасин, Алексей Мешков и Игорь Моргулов.

Гатилов заявил, что Чуркину на его посту было «сложнее, чем всем тем, кто находится здесь, потому что ежедневное общение с коллегами по Совету Безопасности, по ООН, надо признать, не всегда носило ровный характер». ​