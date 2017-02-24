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14:54 (мск), источник: АиФ Челябинск

«Катюшу» из машин выстроили в Миассе в честь Дня защитника Отечества

Во флэшмобе приняли участие более 30 автолюбителей.

Жители Миасса в честь Дня защитника Отечества выстроили очертания ЗИС «Катюша» из автомобилей, видеозаписью флэшмоба горожане поделились с соцсети.

Акцию провели в ночь на 24 февраля на парковке возле одного из городских ТРК. Фигуру составили из более чем 30 легковых машин, а люди с фонариками изображали вращающиеся колёса грузовика. Флэшмоб сопровождался фейерверком, а всё действие сняли с высоты при помощи квадрокоптера.

Напомним, ранее челябинцы попали в Книгу рекордов России, перед новым годом построив изображение ёлки из 86 автомобилей.

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