«Катюшу» из машин выстроили в Миассе в честь Дня защитника Отечества
Во флэшмобе приняли участие более 30 автолюбителей.
Во флэшмобе приняли участие более 30 автолюбителей.
Жители Миасса в честь Дня защитника Отечества выстроили очертания ЗИС «Катюша» из автомобилей, видеозаписью флэшмоба горожане поделились с соцсети.
Акцию провели в ночь на 24 февраля на парковке возле одного из городских ТРК. Фигуру составили из более чем 30 легковых машин, а люди с фонариками изображали вращающиеся колёса грузовика. Флэшмоб сопровождался фейерверком, а всё действие сняли с высоты при помощи квадрокоптера.
Напомним, ранее челябинцы попали в Книгу рекордов России, перед новым годом построив изображение ёлки из 86 автомобилей.