«Катюшу» из машин выстроили в Миассе в честь Дня защитника Отечества

Жители Миасса в честь Дня защитника Отечества выстроили очертания ЗИС «Катюша» из автомобилей, видеозаписью флэшмоба горожане поделились с соцсети.

Акцию провели в ночь на 24 февраля на парковке возле одного из городских ТРК. Фигуру составили из более чем 30 легковых машин, а люди с фонариками изображали вращающиеся колёса грузовика. Флэшмоб сопровождался фейерверком, а всё действие сняли с высоты при помощи квадрокоптера.