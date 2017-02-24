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14:51 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в конце недели пойдет дождь

В городе потеплеет до нуля градусов.

По данным сайта Gismeteo.ru, в Омске в ближайшее время установится теплая погода. Температура воздуха уже в это воскресенье составит 0…-3 градуса по Цельсию. В последний день выходных вечером возможны осадки в виде дождя.

Теплая погода может быть омрачена только неприятным ветром. Согласно прогнозу, его порывы будут достигать 5−7 м/с. Тепло продержится в городе всю следующую неделю, но уже к выходным в Омске вновь похолодает до −14…−18 градусов.

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