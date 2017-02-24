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14:32 (мск), источник: 112.ua

Погода на выходные: В Украине снова похолодает

В субботу ожидается мокрый снег, в воскресенье — без осадков.

Источник: 112.ua

На выходных в Украине снова ожидается похолодание, температура не будет подниматься больше +7. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 25 февраля, температура воздуха на севере опустится до 2−4 градусов тепла, на западе — до 3−5 градусов с отметкой плюс, а на востоке и юге — до 8 градусов тепла.

По всей территории Украины в этот день прогнозируют мокрый снег и дожди.

В воскресенье, 26 февраля, ожидается солнечная погода. Температура воздуха на западе будет 5−8 градусов тепла, в центре 3−5 градусов тепла, на востоке от 1 до 3 градусов тепла, а на юге до +8.

В Киеве ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха на выходных не поднимется выше +3 градусов.

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