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14:31 (мск), источник: Sputnik.by

Рябов: в субботу 25 февраля в Беларуси похолодает

По информации Гидромета, снова потеплеет уже в понедельник 27 февраля — по юго-западу Беларуси ожидается до +8°С.

Источник: Reuters

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Кратковременное похолодание ожидается в Беларуси в субботу 25 февраля, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

«Зима заканчивается, и южные ветра принесли мартовское тепло, мокрый снег, дожди и сырость. Но в ночь с пятницы на субботу в Беларусь прорвется холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, начнется вторжение более свежего воздуха полярного происхождения», — сказал специалист.

По словам Рябова, в субботу ожидается кратковременный снег, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью составит -1..-7°С, температура воздуха ночью составит -1..-3°С.

В воскресенье 26 февраля днем на большей части территории Беларуси снова пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, температурный режим существенно не изменится: температура воздуха ночью составит -1..-7°С, температура воздуха ночью составит -1..-4°С.

В понедельник ночью сохранится влияние атмосферных фронтов, днем небольшой дождь, будет слабый туман, температура воздуха ночью составит -1..-4°С, температура воздуха ночью составит -1..-6°С, по юго-западу Беларуси — до +8°С.

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