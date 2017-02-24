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14:42 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Снимок Новороссийска из космоса сделал космонавт Олег Новицкий

Краснодар, 24 февраля, KrasnodarMedia. Снимок Новороссийска из космоса выложил в социальной сети космонавт Олег Новицкий.

Он работает в составе экипажа МКС и часто публикует в своем аккаунте Instagram снимки из космоса, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Жители кубанского города-героя поздравили Олега Новицкого с Днем защитника Отечества. Фотография Новороссийска из космоса уже набрала более 3 тысяч «лайков».

Кубанцы поблагодарили «космического фотографа» за уникальную фотографию и оставили комментарии.

«Ничего себе, какая красота, потрясающе!».

«Спасибо за снимки! Теперь и можем посмотреть на Землю из космоса! С праздником Вас!».

«Восхищают все виды из космоса, но то, что создано человеком, особенно интересно!».

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