Снимок Новороссийска из космоса сделал космонавт Олег Новицкий
Краснодар, 24 февраля, KrasnodarMedia. Снимок Новороссийска из космоса выложил в социальной сети космонавт Олег Новицкий.
Краснодар, 24 февраля, KrasnodarMedia. Снимок Новороссийска из космоса выложил в социальной сети космонавт Олег Новицкий.
Он работает в составе экипажа МКС и часто публикует в своем аккаунте Instagram снимки из космоса, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Жители кубанского
Кубанцы поблагодарили «космического фотографа» за уникальную фотографию и оставили комментарии.
«Ничего себе, какая красота, потрясающе!».
«Спасибо за снимки! Теперь и можем посмотреть на Землю из космоса! С праздником Вас!».
«Восхищают все виды из космоса, но то, что создано человеком, особенно интересно!».