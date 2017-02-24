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14:49 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанцев опять ждут снегопады, туманы и гололед

На юге страны ожидается дождь с переходом в снег.

Источник: Nur.kz

На выходных казахстанцев, успевших порадоваться теплым дням, ожидают снег, гололед и туман, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

При этом отрог Сибирского антициклона в ближайшие сутки еще будет удерживать погоду без осадков в восточной половине Казахстана.

С Поволжья и с юга Каспия начали наступление атмосферные фронты, которые, перемещаясь с запада на восток через территорию Казахстана, вновь вызовут снегопады, гололедные явления, туманы и снежные накаты на дорогах.

На юге республики при дневной температуре плюс 3−10 градусов осадки начнутся с дождя, но по мере понижения температуры перейдут в снег.

Здесь также гололед и туман с ухудшением видимости до 100−500 метров. Температура воздуха по-прежнему выше климатических значений на 3−8 градусов.

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