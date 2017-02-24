Казахстанцев опять ждут снегопады, туманы и гололед

На выходных казахстанцев, успевших порадоваться теплым дням, ожидают снег, гололед и туман, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Казгидромет.

При этом отрог Сибирского антициклона в ближайшие сутки еще будет удерживать погоду без осадков в восточной половине Казахстана.

С Поволжья и с юга Каспия начали наступление атмосферные фронты, которые, перемещаясь с запада на восток через территорию Казахстана, вновь вызовут снегопады, гололедные явления, туманы и снежные накаты на дорогах.

На юге республики при дневной температуре плюс 3−10 градусов осадки начнутся с дождя, но по мере понижения температуры перейдут в снег.