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20:45 (мск), источник: Крым Press

В Севастополе праздник Масленицы продлится два дня

В Севастополе праздник Масленицы продлится два дня. В субботу, 25 февраля детский эко-парк «Лукоморье» приглашает всех жителей и гостей города на блины и гуляния.

Гостей ожидают традиционные масленичные забавы, конкурсы с играми и потехами, в которых будут принимать участие традиционные ростовые куклы, чучело Масленицы и, естественно, блины, которым будет отведено центральное место во всём празднике. Весёлую атмосферу праздника создаст концерт творческих коллективов города.

В воскресенье, 26 февраля Культурно-информационный Центр (ул. П. Корчагина, 1) вновь приглашает севастопольцев и гостей города на истинно народный праздник — Масленицу. На площади перед Центром развернётся традиционная праздничная ярмарка, а в полдень начнутся народные забавы и потехи. Гости праздника смогут испытать свою ловкость и покорить «потешный» столб с призами, угоститься свежими блинами, поучаствовать в пельменном аврале под песни праздничного концерта. Встречайте весну весело!

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