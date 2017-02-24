В Севастополе праздник Масленицы продлится два дня
В Севастополе праздник Масленицы продлится два дня. В субботу, 25 февраля детский
В Севастополе праздник Масленицы продлится два дня. В субботу, 25 февраля детский
Гостей ожидают традиционные масленичные забавы, конкурсы с играми и потехами, в которых будут принимать участие традиционные ростовые куклы, чучело Масленицы и, естественно, блины, которым будет отведено центральное место во всём празднике. Весёлую атмосферу праздника создаст концерт творческих коллективов города.
В воскресенье, 26 февраля