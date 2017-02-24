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17:18 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Дворы многоквартирных домов в Волгограде тонут в лужах

Во дворе дома по улице Никитина, 135, что в Кировском районе Волгограда, после потепления вода перекрыла все подходы к подъездам жилого дома.

Впрочем, такое положение сейчас в большинстве дворов многоквартирных домов города.

Уборка придомовых территорий — дело рук управляющих компаний. Более того, ремонт дороги также дело управляющих компаний, если двор многоквартирного дома прошел кадастровый учет. Если кадастровые процедуры не были пройдены, то ремонт придомовой территории — прерогатива местных властей. Но ситуация во дворах города-героя не меняется много лет подряд. Может быть сейчас она изменится в некоторых дворах благодаря реализуемой в Волгограде программе «Единой России» «Наш двор — наш дом».

Что делать жильцам остальных, не включенных в программу и обойденным вниманием управляющих компаний? Выходит, другого выхода, кроме как пожаловаться друг другу в социальных сетях на потоп во дворе — нет.

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