Дворы многоквартирных домов в Волгограде тонут в лужах
Во дворе дома по улице Никитина, 135, что в Кировском районе Волгограда, после потепления вода перекрыла все подходы к подъездам жилого дома.
Во дворе дома по улице Никитина, 135, что в Кировском районе Волгограда, после потепления вода перекрыла все подходы к подъездам жилого дома.
Впрочем, такое положение сейчас в большинстве дворов многоквартирных домов города.
Уборка придомовых территорий — дело рук управляющих компаний. Более того, ремонт дороги также дело управляющих компаний, если двор многоквартирного дома прошел кадастровый учет. Если кадастровые процедуры не были пройдены, то ремонт придомовой территории — прерогатива местных властей. Но ситуация во дворах
Что делать жильцам остальных, не включенных в программу и обойденным вниманием управляющих компаний? Выходит, другого выхода, кроме как пожаловаться друг другу в социальных сетях на потоп во дворе — нет.