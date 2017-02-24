Дворы многоквартирных домов в Волгограде тонут в лужах

Впрочем, такое положение сейчас в большинстве дворов многоквартирных домов города.

Уборка придомовых территорий — дело рук управляющих компаний. Более того, ремонт дороги также дело управляющих компаний, если двор многоквартирного дома прошел кадастровый учет. Если кадастровые процедуры не были пройдены, то ремонт придомовой территории — прерогатива местных властей. Но ситуация во дворах города-героя не меняется много лет подряд. Может быть сейчас она изменится в некоторых дворах благодаря реализуемой в Волгограде программе «Единой России» «Наш двор — наш дом».