Синоптики предупредили татарстанцев о надвигающейся метели
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: ночью ожидается метель, а днем возможна гололедица. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: ночью ожидается метель, а днем возможна гололедица. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
По даннным синоптиков, ветер усилится до 15−18 м/с. Вероятно кратковременное ухудшение видимости до 1−2 км.
Ночью температура опустить до -3 градусов, а днем ожидается до +5 тепла.