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17:12 (мск), источник: Prokazan.ru

Синоптики предупредили татарстанцев о надвигающейся метели

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: ночью ожидается метель, а днем возможна гололедица. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Источник: Prokazan.ru

По даннным синоптиков, ветер усилится до 15−18 м/с. Вероятно кратковременное ухудшение видимости до 1−2 км.

Ночью температура опустить до -3 градусов, а днем ожидается до +5 тепла.

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