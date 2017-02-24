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16:25 (мск), источник: Афиша Daily

Журнал The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке

Журнал The New Yorker опубликовал обложку грядущего номера, который поступит в продажу 6 марта.

На ней изображен Владимир Путин, который в монокль рассматривает Дональда Трампа в образе бабочки. Название журнала написано кириллицей.

Автором рисунка выступил художник Бэрри Блитт, а сама иллюстрация обыгрывает классическую обложку The New Yorker 1925 года.

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