Журнал The New Yorker выйдет с обложкой на русском языке
Журнал The New Yorker опубликовал обложку грядущего номера, который поступит в продажу 6 марта.
Журнал The New Yorker опубликовал обложку грядущего номера, который поступит в продажу 6 марта.
На ней изображен Владимир Путин, который в монокль рассматривает Дональда Трампа в образе бабочки. Название журнала написано кириллицей.
Автором рисунка выступил художник Бэрри Блитт, а сама иллюстрация обыгрывает классическую обложку The New Yorker 1925 года.