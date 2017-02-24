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16:30 (мск), источник: Ictv.ua

Из полиции Киева уволился известный патрульный

Известный киевский полицейский патрульный Михаил Киндракевич уволился по собственному желанию.

Об этом он написал в Facebook.

Отметим, страница в Facebook бывшего патрульного Михаила Киндракевича имеет популярность среди пользователей соцсети. На бывшего копа подписано более 15 тысяч человек.

Михаил Киндракевич начал работать в полиции еще с момента её создания. Патрульный-блогер живым языком делился с подписчиками рассказами о службе.

Некоторые посты Михаила Киндракевича собирали тысячи лайков пользователей сети.

Причину увольнения бывший патрульный не сообщил, но пообещал это сделать позже.

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