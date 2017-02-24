Из полиции Киева уволился известный патрульный
Известный киевский полицейский патрульный Михаил Киндракевич уволился по собственному желанию.
Известный киевский полицейский патрульный Михаил Киндракевич уволился по собственному желанию.
Об этом он написал в Facebook.
Отметим, страница в Facebook бывшего патрульного Михаила Киндракевича имеет популярность среди пользователей соцсети. На бывшего копа подписано более 15 тысяч человек.
Михаил Киндракевич начал работать в полиции еще с момента её создания.
Некоторые посты Михаила Киндракевича собирали тысячи лайков пользователей сети.
Причину увольнения бывший патрульный не сообщил, но пообещал это сделать позже.