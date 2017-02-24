В центре Воронежа начался снос исторического здания Пятницкой церкви

По словам краеведа, рабочие будто бы специально выбрали время для сноса в праздники — чтобы привлечь к событию меньше внимания.

— Я сейчас точно не скажу, кому принадлежит здание и какой у него охранный статус. Мне кажется, он есть, но это мы будем уточнять у чиновников. Кроме того, я направила информацию в воронежскую епархию — возможно, нам удастся приостановить снос здания. Оно находится рядом со школой № 11, в которой я училась. И там неподалеку есть кладбище: помню, видела несколько надгробий. Не знаю, что хочет сделать новый собственник со зданием Пятницкой цирки, но все равно такие места в городе заслуживают более бережного отношения, — сообщила Ольга Рудева.

Церковь давно не используется, хотя раньше была популярной. Рядом со зданием находится закрытое кафе, однако пройти на территорию Пятницкой церкви в последние годы не было трудно. Ольга Рудева надеется, что епархия поможет приостановить снос исторического здания — так, как это получилось в истории храма во имя Рождества Христова на Придаче.

Корреспондент РИА «Воронеж» следит за развитием событий.

Контекст

Пользователи «Большого воронежского форума» опубликовали фото строительной техники у стен бывшего храма во имя Рождества Христова, который возвели на Придаче примерно в 1680 году, в ноябре 2015-го. В тот же день в интернете появилась информация, что на этом месте планируют возвести многоэтажный дом. Активисты собрали 3 тыс. подписей в защиту храма.

Письмо с просьбой придать зданию статус объекта культурного наследия направили в профильное облуправление. Компания «Выбор» на безвозмездной основе передала храм на Придаче вместе с участком земли площадью 2,8 тыс. кв. м в собственность Воронежской епархии. Храм удалось спасти. В нем проходят концерты, а также там горожане встретили Рождество-2017.

Справка РИА «Воронеж»

Как сообщается в книге Александра Акиньшина «Храмы Воронежа», Пятницкая церковь известна в Воронеже с начала XVII века, она упоминается деревянной в Писцовых книгах 1628 года. В XIX веке Пятницкая церковь капитально перестраивалась — были расширены окна, сломана внутренняя стена, отделявшая отапливаемую часть от холодной, вместо чугунных полов настелили деревянные, пристроили паперть. Интерьер нефа и трапезной отделали под мрамор, подновили придельные иконостасы, вся церковь стала теплой.

О послереволюционной судьбе церкви подробных сведений нет, пишет Акиньшин. Закрыли ее в начале 1930-х годов, когда на улице Володарского началось строительство здания для Особого государственного политического управления. Стройка была секретной, прилегающие улицы были закрыты высокими заборами, потому уцелеть в таких условиях религиозная община не могла. В эти годы здание занимала слесарная мастерская, потом склад и архив ЗАГС.