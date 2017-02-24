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20:43 (мск), источник: Крым Press

В Крым возвращаются морозы

ГУ МЧС России по Республике Крым предупреждает, что в связи с прохождением холодного фронта 25 и 26 февраля ожидаются сложные погодные условия. В Крым возвращаются морозы.

Источник: Крым Press

Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

По данным синоптиков, днем в субботу, 25 февраля, на полуострове ожидаются сильные дожди, переходящие вечером в мокрый снег. Местами очень сильные осадки, а в отдельных районах — отложение мокрого снега. Ветер юго-западный, вечером — северо-западный, 17−22 м/с.

В воскресенье, 26 февраля, прогнозируется сильный ветер и резкое понижение температуры воздуха на 10−12 градусов до семи (!) градусов мороза.

В Главном управлении МЧС по Республике Крым просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при сильном ветре. В частности, необходимо плотно закрывать окна квартир, убирать с дворов и балконов незакрепленные легковесные конструкции. Кроме того, следует держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи, укрыться от сильного ветра в подземных переходах или подъездах зданий, не парковать автомобили вблизи крупных деревьев и не трогать оборванные электропровода. На дорогах ожидается гололедица. Поэтому водителям, автовладельцам следует быть предельно осторожными.

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