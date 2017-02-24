В Актау за несполнение приказа командира арестован военнослужащий

АСТАНА, 24 фев — Sputnik. За неповиновение начальнику рядового арестовали на двое суток, сообщает издание «Лада-Актау».

Суд установил, что военнослужащий войсковой части № 21814 не исполнил отданный в установленном порядке правомерный приказ командира части и дежурного лазарета.

Рядового Т. признали виновным по части 6 статьи 652 КоАП РК (Неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, а равно иное умышленное неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы).

Суд приговорил военнослужащего к 48 часам административного ареста. Постановление вступило в законную силу.