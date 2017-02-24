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20:10 (мск), источник: БЕЛТА

Старшеклассники на неделю могут стать студентами БГУ

«Новобранцам» предстоит ощутить студенческую жизнь, посетив лекции и практические занятия вместе со студентами БГУ. Планируется, что старшеклассники познакомятся и с внеучебной деятельностью факультетов.

Источник: РИА "Новости"

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старшеклассники на неделю могут стать студентами Белгосуниверситета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Принять участие в проекте «Студент БГУ на неделю» могут учащиеся 10-х и 11-х классов столичных школ. Для этого необходимо написать мотивационное письмо и отправить на адрес электронной почты weekinbsu@gmail.com. Корреспонденция принимается до 5 марта, а для желающих познакомиться с системой обучения в Институте журналистики — до 15 марта.

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«Новобранцам» предстоит ощутить студенческую жизнь, посетив лекции и практические занятия вместе со студентами БГУ. Планируется, что старшеклассники познакомятся и с внеучебной деятельностью факультетов. Потенциальных абитуриентов с 27 по 31 марта встретят на факультете социокультурных коммуникаций, биологическом, географическом, физическом, экономическом факультетах, а также в Институте журналистики и Институте бизнеса и менеджмента технологий. Кульминацией учебной недели станет встреча с ректором БГУ академиком Сергеем Абламейко. Она состоится 1 апреля во время Дней открытых дверей «Фестиваль факультетов БГУ».

Акция «Студент БГУ на неделю» успешно реализуется во второй раз. Первым в конце 2016 года своих абитуриентов принял Институт журналистики БГУ. Предполагается, что в перспективе этот опыт переймут все факультеты вуза.

Организаторами проекта выступают Студенческий союз и управление воспитательной работы с молодежью БГУ.

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