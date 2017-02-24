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18:08 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Австралии спасли ребенка, укушенного самым ядовитым в мире пауком

10-летний австралийский мальчик выжил после того, как его укусил самый ядовитый в мире паук.

Чтобы спасти ребенка, врачи сделали ему 12 инъекций противоядия. Предположительно это стало самой большой дозой противоядия, которая когда-либо использовалась для спасения пациентов в Австралии.

Мэттью Митчелла укусил в палец смертельно ядовитый сиднейский воронковый паук, когда ребенок помогал отцу наводить порядок в сарае.

После укуса у Мэттью начались конвульсии, из рта пошла пена.

«Паук вцепился всеми своими лапами в мой палец, и я не мог его [паука] оторвать [от пальца]», — рассказал Мэттью Митчелл газете Australian Daily Telegraph.

Родители мальчика перетянули палец ребенка рубашкой, чтобы ограничить распространение яда с кровью.

Как пишет издание, доза противоядия, которую ввели мальчику, в три раза превышала максимальную дозу, введенную другим пациентам, чье лечение также прошло успешно и они были спасены.

Паука, ужалившего Мэттью, поймали и поместили в Австралийский парк рептилий, где из него будет удален весь яд.

Для ядовитых воронковых пауков в Австралии февраль и март — период размножения, и в это время самцы этого вида бывают особенно агрессивны.

Считается, что сиднейский воронковый паук — самый опасный в мире. В Австралии было зарегистрировано 13 смертей от укусов этих пауков.

Противоядие от их яда было создано в 1980 году, поэтому с того момента случаев с летальным исходом больше не было.

Сиднейский воронковый паук живет в лесах на территории штата Квинсленд.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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