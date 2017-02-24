Девушка из Казани вышла в полуфинал конкурса «Краса Вселенной-2017»

Эльвира Каримова — профессиональная модель и студентка КНИТУ-КАИ, учится по специальности «Мировая экономика». Финалистка конкурса «Краса Татарстана-2016». Эльвире 19 лет, ее рост 175 см.

Теперь казанской красавице необходимо записать интересную видеовизитку, с которой она будет бороться за выход в финал.

В финале конкурса Россию будут представлять две участницы, занявшие 1-е и 2-е места по результатам полуфинального смс-голосования.

Победительница конкурса помимо международного признания получит денежный приз в размере 25 тысяч долларов, титул «Краса Вселенной-2017», корону победительницы, а также подарки от спонсоров и партнеров конкурса. Финалисткам, занявшим 2-е и 3-е места, присваиваются титулы «Вторая Краса Вселенной-2017» и «Третья Краса Вселенной-2017» соответственно.