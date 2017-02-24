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19:10 (мск), источник: Tengrinews

Ведьмы по всему миру проведут обряд против Трампа

Через социальные сети ведьмы приглашают всех желающих присоединиться к обряду, который будет проведен в ночь на 25 февраля.

Источник: Tengrinews

Ведьмы всего мира намерены провести магический обряд против президента США Дональда Трампа, пишет The Independent.

По данным издания, через социальные сети ведьмы приглашают всех желающих присоединиться к обряду, который будет проведен в ночь на 25 февраля. В рассылке они дают инструкцию, как «околдовать» Трампа.

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По словам организаторов акции, они хотят добиться отстранения нынешнего главы Белого дома от власти. К акции уже присоединилась известная американская певица Лана Дель Рей, об этом она сообщила в своем Twitter.

Отметим, ранее, как сообщает RT, стало известно, что представители Демократической партии США разработали план по отстранению Трампа от власти до 2020 года. Как отмечают авторы программы, главное оружие демократов — критика всех ошибок Трампа. Они планируют создать целую команду, которая будет наблюдать за отношениями президента с лидерами других государств и отслеживать каждый шаг новой администрации.

Одной из главных своих задач демократы называют противодействие так называемой дезинформации консервативных медиа, выступающих в поддержку Трампа.

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