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24 февраля, источник: СБ - Беларусь сегодня

Республиканская информационно-образовательная среда появится в Беларуси к 2020-му году

В рамках Госпрограммы развития цифровой экономики и информационного общества до 2020 года планируется создать республиканскую информационно-образовательную среду (РИОС).

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом рассказал директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павел Лис.

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По его словам, проект реализовывается в партнерстве с отечественным оператором Юнибел с привлечением партнеров из компаний связи. И будет представлять собой специальный образовательный контент, который разместится в белорусских облачных технологиях. Мы к этим ресурсам внутри своей сети, которую создадим на базе Юнибела, — говорит он, — выстроим внутреннюю сеть для всей системы образования.

Сейчас проект, по его словам, находится в подготовительной стадии. В прошлом году, — рассказал Павел Лис, — начались изыскательские работы по электромагнитной совместимости. В этом году они завершатся. Будет также разработан архитектурный проект всей образовательной сети. К завершению госпрограммы, то есть к 2020-му году, проект в той или иной мере должен охватить 80 процентов учреждений образования страны.

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