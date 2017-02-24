Республиканская информационно-образовательная среда появится в Беларуси к 2020-му году

По его словам, проект реализовывается в партнерстве с отечественным оператором Юнибел с привлечением партнеров из компаний связи. И будет представлять собой специальный образовательный контент, который разместится в белорусских облачных технологиях. Мы к этим ресурсам внутри своей сети, которую создадим на базе Юнибела, — говорит он, — выстроим внутреннюю сеть для всей системы образования.

Сейчас проект, по его словам, находится в подготовительной стадии. В прошлом году, — рассказал Павел Лис, — начались изыскательские работы по электромагнитной совместимости. В этом году они завершатся. Будет также разработан архитектурный проект всей образовательной сети. К завершению госпрограммы, то есть к 2020-му году, проект в той или иной мере должен охватить 80 процентов учреждений образования страны.