Большинство казахстанцев ждут улучшения финансового положения

По данным специалистов, в октябре 2016 года казахстанцы стали более позитивно оценивать свое материальное положение. Так, например, в марте 2016 года доля положительно оценивающих свое личное материальное положение составляла 64 процента, в октябре уже 84 процента.

«Заглядывая вперед, население Казахстана с оптимизмом смотрит на перспективы улучшения своего финансового положения в течение ближайших шести месяцев (с ноября 2016 по апрель 2017 года): треть опрошенных (33 процента) определенно ожидают улучшения своего материального положения, 43 процента казахстанцев ожидают, что их личное материальное положение в указанном периоде скорее улучшится. Лишь каждый десятый опрошенный ожидал ухудшения своего материального положения в конце 2016 — начале 2017 года», — приводят такие данные специалисты компании.

Сообщается, что опрос был проведен с 17 по 28 октября 2016 года. В нем принимали участие 600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 16 городах Казахстана. Исследование проводилось методом телефонного опроса. Статистическая погрешность при выборке 600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает четырех процентов.

Ранее сообщалось, что прошедший год довольно больно ударил по кошелькам казахстанцев. За 2016 год реальные доходы населения РК сократились на 4,5 процента.

Это самое значительное падение уровня жизни за последние 16 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2009 году, когда уровень реальных доходов за год уменьшился на 3,1 процента.