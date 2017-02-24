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22:41 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Сети появился «теплый» мультфильм про негрязный Екатеринбург

В основе ленты — зарисовки известного уральского художника Алексея Рыжкова.

В Сети появился мультфильм, созданный из анимированных картинок Алексея Рыжкова — уральского художника, считающегося признанным мастером городского пейзажа.

Серия произведений про Екатеринбург — рисованная история города, часть которого останется только в рисунках мастера. Современную архитектуру, как признавался сам художник порталу «Культур-Мультур», ему рисовать непросто и эту сложность он воспринимает как вызов. С вызовом художник справляется — его произведения можно считать одной из визитных карточек столицы Среднего Урала.

Алексей Маркович Рыжков родился в 1961 году в Свердловске. В 1982 году закончил Свердловское художественное училище, в 1995-м факультет истории искусств УрГУ.

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