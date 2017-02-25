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00:03 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси изменен порядок аттестации оценщиков

Правительство внесло изменения в порядок аттестации оценщиков. Соответствующее постановление Совета министров № 156 было подписано 23 февраля 2017 года.

Источник: Ежедневник.by

Как сообщила пресс-служба Госкомимущества, документ вносит изменения и дополнения в Положение о порядке проведения экспертизы достоверности оценки, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 февраля 2011 года № 173 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 6 августа 2010 года № 410», в приложение 1 к постановлению Совета министров от 3 октября 2012 года № 905 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2012 года № 294 и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь», в приложение к постановлению Совета министров от 2 апреля 2010 года № 503 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2009 года № 674», в постановление Совета министров от 5 февраля 2007 года № 148 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации оценщиков и Положения о порядке ведения государственного реестра оценщиков».

Постановление направлено на приведение постановлений правительства в соответствие с указом президента от 1 сентября 2016 года № 326 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь», а также на дальнейшее совершенствование регулирования отдельных вопросов в сфере оценочной деятельности в Беларуси с учетом правоприменительной практики.

Изменения и дополнения, внесенные постановлением № 156, относятся к порядку проведения аттестации претендентов на получение свидетельства об аттестации оценщика, продления срока действия свидетельства, аннулирования и прекращение его действия, а также направлены на совершенствование порядка проведения экспертизы достоверности оценки.

Основные положения постановления вступают в силу с 4 марта 2017 года.

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