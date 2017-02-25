В Беларуси изменен порядок аттестации оценщиков
Правительство внесло изменения в порядок аттестации оценщиков. Соответствующее постановление Совета министров № 156 было подписано 23 февраля 2017 года.
Правительство внесло изменения в порядок аттестации оценщиков. Соответствующее постановление Совета министров № 156 было подписано 23 февраля 2017 года.
Как сообщила
Постановление направлено на приведение постановлений правительства в соответствие с указом президента от 1 сентября 2016 года № 326 «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Беларусь», а также на дальнейшее совершенствование регулирования отдельных вопросов в сфере оценочной деятельности в Беларуси с учетом правоприменительной практики.
Изменения и дополнения, внесенные постановлением № 156, относятся к порядку проведения аттестации претендентов на получение свидетельства об аттестации оценщика, продления срока действия свидетельства, аннулирования и прекращение его действия, а также направлены на совершенствование порядка проведения экспертизы достоверности оценки.
Основные положения постановления вступают в силу с 4 марта 2017 года.