ЕСПЧ обязал Россию дать ответ об освобождении Дадина до 27 февраля

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию до 27 февраля дать ответ по жалобе защиты Ильдара Дадина на незаконное удержание его в алтайской колонии. Об этом сообщила ТАСС один из его адвокатов Ксения Костромина.

«Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята, и что суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля», — отметила защитник.

Ранее она рассказала ТАСС, что адвокатами были отправлены для срочного рассмотрения телеграммы в Генпрокуратуру РФ, ФСИН России, а также в ЕСПЧ, в которых они просят разобраться с ситуацией, и «почему до сих пор Ильдара не выпустили из колонии».

В свою очередь супруга Дадина Анастасия Зотова сообщала, что пока ее мужа не выпускают из колонии из-за того, что решение Верховного суда об отмене приговора до сих пор не доставлено в Рубцовск, где находится исправительное учреждение. «Приговор суда потерялся, никто ничего не объясняет», — сказала Зотова.