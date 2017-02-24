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22:11 (мск), источник: ТАСС

ЕСПЧ обязал Россию дать ответ об освобождении Дадина до 27 февраля

Ранее сообщалось, что защита Ильдара Дадина отправила для срочного рассмотрения телеграммы в Генпрокуратуру РФ, ФСИН России, а также в ЕСПЧ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию до 27 февраля дать ответ по жалобе защиты Ильдара Дадина на незаконное удержание его в алтайской колонии. Об этом сообщила ТАСС один из его адвокатов Ксения Костромина.

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«Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята, и что суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля», — отметила защитник.

Ранее она рассказала ТАСС, что адвокатами были отправлены для срочного рассмотрения телеграммы в Генпрокуратуру РФ, ФСИН России, а также в ЕСПЧ, в которых они просят разобраться с ситуацией, и «почему до сих пор Ильдара не выпустили из колонии».

В свою очередь супруга Дадина Анастасия Зотова сообщала, что пока ее мужа не выпускают из колонии из-за того, что решение Верховного суда об отмене приговора до сих пор не доставлено в Рубцовск, где находится исправительное учреждение. «Приговор суда потерялся, никто ничего не объясняет», — сказала Зотова.

Как отмечали ранее в пресс-бюро ФСИН, Ильдар Дадин будет освобожден, как только в колонию поступит соответствующее решение Верховного суда. Порядок освобождения от отбывания наказания определен Уголовно-исполнительным кодексом РФ.

Комментарии
10
игорь
У нас все равны, прямо как на загнивающем западе, по этому будет сидеть как сидят и ждут решения тысячи и вообще кто этот хрен с горы
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Союз Лото
"романовский" укропчик , ты про житомирскую тюрягу?? Так туда не то что обоз , туда цивилизация не дошла.
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конь педальный
И чего этому Дадину не сиделось в колонии? Думает, наверное, что в палате с Наполеоном ему будет лучше...(
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