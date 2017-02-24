ЕСПЧ обязал Россию дать ответ об освобождении Дадина до 27 февраля
Ранее сообщалось, что защита Ильдара Дадина отправила для срочного рассмотрения телеграммы в Генпрокуратуру РФ, ФСИН России, а также в ЕСПЧ.
Ранее сообщалось, что защита Ильдара Дадина отправила для срочного рассмотрения телеграммы в Генпрокуратуру РФ, ФСИН России, а также в ЕСПЧ.
МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию до 27 февраля дать ответ по жалобе защиты Ильдара Дадина на незаконное удержание его в алтайской колонии. Об этом сообщила ТАСС один из его адвокатов Ксения Костромина.
«Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята, и что суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля», — отметила защитник.
Ранее она рассказала ТАСС, что адвокатами были отправлены для срочного рассмотрения телеграммы в Генпрокуратуру РФ, ФСИН России, а также в ЕСПЧ, в которых они просят разобраться с ситуацией, и «почему до сих пор Ильдара не выпустили из колонии».
В свою очередь супруга Дадина Анастасия Зотова сообщала, что пока ее мужа не выпускают из колонии
Как отмечали ранее в