Низкое атмосферное давление и сильный гололед ожидаются в столичном регионе уже ночью 24 февраля

«В ночь с пятницы на субботу в столичный регион прорвется холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, центр которого окажется над Вологодчиной, начнется вторжение более свежего воздуха полярного происхождения. В такой ситуации ветер развернется на северо-западные румбы, оттепель сменится заморозками, ливневый дождь после полуночи начнет переходить в заряды мокрого снега и снега, после 1:00 вся снежно-водная каша замерзнет, на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица. Кроме того, заслуживает внимания и аномальный фон атмосферного давления. Уже вечером 24 февраля показания барометров в столице понизятся до 723 мм рт. ст., что близко к рекорду и на 20 с лишним единиц ниже, чем положено по климатической норме», — говорится в сообщении.

Субботним днем синоптическая ситуация обусловится тыловой частью циклона, куда будут поступать разрозненные массы снеговых облаков и новые порции морозного воздуха. Максимальная температура от минус трех до минус одного градусов. В ночь на воскресенье морозы окрепнут до минус восьми — минус шести градусов.