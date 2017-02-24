На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила женщину
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, еще один пострадал, попав под электричку на
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, еще один пострадал, попав под электричку на
«По предварительным данным, на платформе “Лось” под электричку попали два человека. Женщина скончалась на месте, мужчина отправлен в больницу», — сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.