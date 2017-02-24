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22:28 (мск), источник: РИА Новости

На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила женщину

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Один человек погиб, по предварительным данным, еще один пострадал, попав под электричку на северо-востоке Москвы, сообщил РИА новости источник в экстренных службах столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«По предварительным данным, на платформе “Лось” под электричку попали два человека. Женщина скончалась на месте, мужчина отправлен в больницу», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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