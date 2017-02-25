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12:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

РЖД планирует запустить поезд из Волгограда в Казань в июле

РЖД планирует запустить поезда из Волгограда в Казань в июле 2017 года. Об этом пишет корпоративное издание Российской железной дороги.

Маршрут пройдет через Саратов. Через этот город также будет пущен поезд до Нижнего Новгорода и обратно, во второй половине текущего года.

Кроме того, из Волгограда будет запущен железнодорожный маршрут в Воронеж также в эти сроки.

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