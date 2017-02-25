Шесть молодых игроков «Зенита» перешли в другие клубы

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, это Никита Саламатов, Иван Иванченко, Павел Осипов, Павел Назимов, Даниил Майков и Александр Васютин.

23-летний полузащитник Никита Саламатов перешел в ростовский СКА, его партнер по амплуа 18-летний Иван Иванченко будет выступать за «Анжи», а 21-летний Павел Осипов и его ровесник нападающий Павел Назимов стали игроками финского «Лахти».

Также с «Зенитом» попрощался 19-летний форвард Даниил Майков, трансфер которого теперь принадлежит «Славии» из болгарской Софии.

Кроме того, в «Лахти» на правах аренды до октября 2017 года перешел 21-летний голкипер петербуржцев Александр Васютин.

Напомним, накануне было достигнуто соглашение между футбольными клубами «Зенит» и «Амкар» по трансферу нападающего петербургской команды Алексея Гасилина.