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03:45 (мск), источник: Фонтанка

Шесть молодых игроков «Зенита» перешли в другие клубы

Сразу шесть молодых игроков «Зенита» решили сменить клуб, о чем было объявлено сегодня, 24 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, это Никита Саламатов, Иван Иванченко, Павел Осипов, Павел Назимов, Даниил Майков и Александр Васютин.

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23-летний полузащитник Никита Саламатов перешел в ростовский СКА, его партнер по амплуа 18-летний Иван Иванченко будет выступать за «Анжи», а 21-летний Павел Осипов и его ровесник нападающий Павел Назимов стали игроками финского «Лахти».

Также с «Зенитом» попрощался 19-летний форвард Даниил Майков, трансфер которого теперь принадлежит «Славии» из болгарской Софии.

Кроме того, в «Лахти» на правах аренды до октября 2017 года перешел 21-летний голкипер петербуржцев Александр Васютин.

Напомним, накануне было достигнуто соглашение между футбольными клубами «Зенит» и «Амкар» по трансферу нападающего петербургской команды Алексея Гасилина.

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