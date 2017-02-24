Британия поможет Польше в поиске взрывчатых веществ на самолете Качиньского

«Прокуратура заключила соглашение с FEL на выполнение анализа следов взрывчатых веществ в образцах, взятых в рамках продолжающегося следствия в деле катастрофы самолета Ту-154М № 101», — говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что лаборатория не будет давать оценку причинам катастрофы, ее работа будет касаться только вероятного обнаружения следов взрывчатых веществ
Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.