Британия поможет Польше в поиске взрывчатых веществ на самолете Качиньского

«Прокуратура заключила соглашение с FEL на выполнение анализа следов взрывчатых веществ в образцах, взятых в рамках продолжающегося следствия в деле катастрофы самолета Ту-154М № 101», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что лаборатория не будет давать оценку причинам катастрофы, ее работа будет касаться только вероятного обнаружения следов взрывчатых веществ

Отмечается, что лаборатория не будет давать оценку причинам катастрофы, ее работа будет касаться только вероятного обнаружения следов взрывчатых веществ

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.