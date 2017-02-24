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01:26 (мск), источник: РИА Новости

Британия поможет Польше в поиске взрывчатых веществ на самолете Качиньского

ВАРШАВА, 24 фев — РИА Новости. Национальная прокуратура Польши заключила контракт с британской лабораторией Forensic Explosives Laboratory (FEL) для анализа вероятного присутствия взрывчатых веществ на обломках самолета президента Леха Качиньского, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году.

Источник: РИА Новости

«Прокуратура заключила соглашение с FEL на выполнение анализа следов взрывчатых веществ в образцах, взятых в рамках продолжающегося следствия в деле катастрофы самолета Ту-154М № 101», — говорится в сообщении прокуратуры.

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Отмечается, что лаборатория не будет давать оценку причинам катастрофы, ее работа будет касаться только вероятного обнаружения следов взрывчатых веществ

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Комментарии
2
Свин .
правильно - вдруг они с собой везли
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Сергей Донченко
Пусть берёзу в Смоленске обыщут как следует... затейники
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