На «Московской Масленице» устроили «Блинатлон»

«24 февраля на Тверском бульваре устроили настоящий спортивный праздник. В программу вошли соревнования по выпеканию, подбрасыванию и поеданию блинов, а также бегу с ними. Победители соревнований получили призы. Бег с блинами (pancake race) — традиционная английская забава. Считается, что эта традиция возникла в 1445 г. в Олни в Бакингемшире. По легенде, одна женщина так увлеклась выпеканием блинов, что чуть не пропустила начало церковной службы. Услышав звон колоколов, она побежала в храм прямо со сковородкой, подбрасывая блин, чтобы он не подгорел», — говорится в сообщении.