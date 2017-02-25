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00:47 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

На «Московской Масленице» устроили «Блинатлон»

Большое блинное многоборье — «Блинатлон» — прошло на фестивале «Московская Масленица». Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«24 февраля на Тверском бульваре устроили настоящий спортивный праздник. В программу вошли соревнования по выпеканию, подбрасыванию и поеданию блинов, а также бегу с ними. Победители соревнований получили призы. Бег с блинами (pancake race) — традиционная английская забава. Считается, что эта традиция возникла в 1445 г. в Олни в Бакингемшире. По легенде, одна женщина так увлеклась выпеканием блинов, что чуть не пропустила начало церковной службы. Услышав звон колоколов, она побежала в храм прямо со сковородкой, подбрасывая блин, чтобы он не подгорел», — говорится в сообщении.

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Тест: что вы знаете о Масленице

«Московская Масленица» проходит с 17 по 26 февраля. Гостей ждут народные гулянья, спортивные забавы, исторические реконструкции, выступления уличных театров, творческие, познавательные и кулинарные мастер-классы.

На фестивале можно попробовать 120 видов блинов: с мясом, рыбой, икрой, творогом, тыквой, вареньем, шоколадом, ягодами, мороженым и даже с томатом, пармезаном и базиликом

Любители необычных рецептов найдут на ярмарках разноцветные блины, блинное печенье, а также блины по-азиатски, по-европейски и по-кавказски.

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