Forbes: в 2017 году стоимость одной статуэтки «Оскар» составляет порядка $700

Стинг споет The Empty Chair — песню, которую он написал в соавторстве для документального фильма «Джим: История Джеймса Фоули» (Jim: The James Foley Story). В этой картине авторы рассказывают о судьбе американского журналиста, похищенного в Сирии и убитого террористами. Стинг в третий раз за свою творческую карьеру претендует на «Оскара», лауреатом которого он пока еще ни разу не был.

Лин-Мануэль Миранда, который уже имеет в своем послужном списке премии Emmy, Tony и Grammy, споет How Far I’ll Go из анимационного фильма «Моана» (Moana). А Джон Ледженд исполнит обе номинированные на «Оскар» песни — Audition (в категории «Лучшая музыка фильму») и City of Stars («Лучшая песня к фильму»), которые прозвучали в картине-мюзикле «Ла-Ла Ленд», получившей рекордное число номинаций — 14. В этом фильме Ледженд сыграл роль лидера — солиста группы, исполняющей композиции в стиле неосоул.

И вновь Ди Каприо

На сцену во время церемонии выйдут многие уже состоявшиеся лауреаты «Оскара», которые объявят нынешних победителей. Среди них — счастливчик прошлого года, за чьей оскароносной судьбой последние годы наблюдал почти весь мир, — Леонардо Ди Каприо, а также Бри Ларсон, британец Марк Райлэнс и шведская актриса Алисия Викандер. Кроме того, огласить имена новых героев киноиндустрии попросили также Эмму Стоун, Шарлиз Терон, Хэлли Берри, Скарлетт Йоханссон, Ширли Маклейн и других.