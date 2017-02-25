Forbes: в 2017 году стоимость одной статуэтки «Оскар» составляет порядка $700

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Самая престижная награда в мире кино «Оскар» растет в цене: в этом году каждая статуэтка обойдется организаторам в $696. Об этом пишет на своем сайте журнал Forbes.

Таким образом, за прошедшие шесть лет цена статуэтки возросла почти вдвое, так как в 2011 году, согласно CBS, один «Оскар» стоил $400

В то же время себестоимость позолоченного рыцаря не имеет ничего общего с рыночной ценой «Оскара». Несмотря на то, что лауреату премии, согласно контракту, можно официально продать памятную награду только Академии киноискусств и лишь за один доллар, немалое число статуэток все же вращается на рынке. Самая высокая цена была предложена за одну из них певцом Майклом Джексоном, который коллекционировал «Оскаров». В 1999 году он заплатил за одного из них свыше $1,5 млн ($2,2 млн в перерасчете на современную стоимость). Академия киноискусства за годы существования премии вручила уже более трех тысяч статуэток победителям. Полный список номинантов на «Оскар-2017» по категориям Статуэтка «Оскар» в виде стоящего на бобине кинопленки рыцаря с мечом покрыта 24-каратным золотом, ее вес никогда не меняется и составляет 3,85 кг. Сама фигурка высотой 34 см вылита из сплава британия, а постамент выполнен из черного мрамора. Однако именно золотое покрытие повышает из года в год стоимость статуэтки. Ведущий как канатоходец В этом году вести шоу церемонии в эфире телеканала ABC впервые будет американский комик Джимми Киммел, который за эту довольно нелегкую работу получит $15 тыс.

Читайте также Финальные сцены из лучших фильмов «Оскара» соединили в одном видео

«Зрители, которые сидят дома и смотрят шоу, конечно, хотят, чтобы я вывернулся наизнанку и просто всех порвал, — заметил Киммел. — Но вот для публики в зале это самый волнующий вечер в их жизни. Поэтому я запросто могу все испортить. Моя работа будет напоминать шаги канатоходца». Первым ведущим церемонии «Оскар» в 1953 году стал американский актер Боб Хоуп. Ему же принадлежит рекорд среди всех конферансье премии, поскольку провел он церемонию 18 раз. Отдельная статья расходов отводится на знаменитую красную ковровую дорожку, по которой гости проходят в зал вручения премии театра Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Ее площадь превышает 1,5 тыс. кв метров, а стоимость — не менее $30 тыс. 30 секунд за $2 млн

Однако все расходы на зрелищную церемонию перекрывают доходы от рекламы. Так, цена 30-секундного ролика, показанного во время трансляции церемонии вручения кинопремии, составляет от $1,8 до $2,1 млн. При этом объем рекламы год от года растет

По сравнению с шоу, вышедшими в эфир в 2007—2011 гг.., в этом году рекламного времени будет на 45% больше. Так, доходы от рекламы, показанной во время нынешнего «Оскара», по прогнозам Forbes, будут не ниже прошлогоднего уровня, когда организаторам церемонии удалось заработать порядка $115 млн. Со сцены споет Стинг и Тимберлейк Музыкальная сторона нынешней церемонии также обещает быть насыщенной: в этом году со сцены обязательно прозвучат все пять песен, претендующие на награды в категории «Лучшая песня к фильму», в оригинальном исполнении. Так, Джастин Тимберлейк, который впервые стал номинантом «Оскара», исполнит саундтрек Can’t Stop the Feeling! из кинофильма «Тролли» (Trolls).

Читайте также Forbes оценил стоимость подарочных наборов для номинантов на «Оскар»

Стинг споет The Empty Chair — песню, которую он написал в соавторстве для документального фильма «Джим: История Джеймса Фоули» (Jim: The James Foley Story). В этой картине авторы рассказывают о судьбе американского журналиста, похищенного в Сирии и убитого террористами. Стинг в третий раз за свою творческую карьеру претендует на «Оскара», лауреатом которого он пока еще ни разу не был. Лин-Мануэль Миранда, который уже имеет в своем послужном списке премии Emmy, Tony и Grammy, споет How Far I’ll Go из анимационного фильма «Моана» (Moana). А Джон Ледженд исполнит обе номинированные на «Оскар» песни — Audition (в категории «Лучшая музыка фильму») и City of Stars («Лучшая песня к фильму»), которые прозвучали в картине-мюзикле «Ла-Ла Ленд», получившей рекордное число номинаций — 14. В этом фильме Ледженд сыграл роль лидера — солиста группы, исполняющей композиции в стиле неосоул. И вновь Ди Каприо На сцену во время церемонии выйдут многие уже состоявшиеся лауреаты «Оскара», которые объявят нынешних победителей. Среди них — счастливчик прошлого года, за чьей оскароносной судьбой последние годы наблюдал почти весь мир, — Леонардо Ди Каприо, а также Бри Ларсон, британец Марк Райлэнс и шведская актриса Алисия Викандер. Кроме того, огласить имена новых героев киноиндустрии попросили также Эмму Стоун, Шарлиз Терон, Хэлли Берри, Скарлетт Йоханссон, Ширли Маклейн и других.

89-я церемония самой престижной кинонаграды состоится в ближайшее воскресенье, 26 февраля, и начнется в 20:30 по времени восточного побережья США (4:30 мск в ночь на понедельник)