Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Американские СМИ узнали, что произошло с Чуркиным перед смертью
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10«День без иммигрантов»
01:10 (мск), источник: ТАСС

Forbes: в 2017 году стоимость одной статуэтки «Оскар» составляет порядка $700

Таким образом, за прошедшие шесть лет цена статуэтки возросла почти вдвое, так как в 2011 году один «Оскар» стоил $400.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Самая престижная награда в мире кино «Оскар» растет в цене: в этом году каждая статуэтка обойдется организаторам в $696. Об этом пишет на своем сайте журнал Forbes.

Таким образом, за прошедшие шесть лет цена статуэтки возросла почти вдвое, так как в 2011 году, согласно CBS, один «Оскар» стоил $400

В то же время себестоимость позолоченного рыцаря не имеет ничего общего с рыночной ценой «Оскара». Несмотря на то, что лауреату премии, согласно контракту, можно официально продать памятную награду только Академии киноискусств и лишь за один доллар, немалое число статуэток все же вращается на рынке. Самая высокая цена была предложена за одну из них певцом Майклом Джексоном, который коллекционировал «Оскаров». В 1999 году он заплатил за одного из них свыше $1,5 млн ($2,2 млн в перерасчете на современную стоимость).

Академия киноискусства за годы существования премии вручила уже более трех тысяч статуэток победителям.

Полный список номинантов на «Оскар-2017» по категориям

Статуэтка «Оскар» в виде стоящего на бобине кинопленки рыцаря с мечом покрыта 24-каратным золотом, ее вес никогда не меняется и составляет 3,85 кг. Сама фигурка высотой 34 см вылита из сплава британия, а постамент выполнен из черного мрамора. Однако именно золотое покрытие повышает из года в год стоимость статуэтки.

Ведущий как канатоходец

В этом году вести шоу церемонии в эфире телеканала ABC впервые будет американский комик Джимми Киммел, который за эту довольно нелегкую работу получит $15 тыс.

Читайте также
Финальные сцены из лучших фильмов «Оскара» соединили в одном видео

«Зрители, которые сидят дома и смотрят шоу, конечно, хотят, чтобы я вывернулся наизнанку и просто всех порвал, — заметил Киммел. — Но вот для публики в зале это самый волнующий вечер в их жизни. Поэтому я запросто могу все испортить. Моя работа будет напоминать шаги канатоходца».

Первым ведущим церемонии «Оскар» в 1953 году стал американский актер Боб Хоуп. Ему же принадлежит рекорд среди всех конферансье премии, поскольку провел он церемонию 18 раз.

Отдельная статья расходов отводится на знаменитую красную ковровую дорожку, по которой гости проходят в зал вручения премии театра Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Ее площадь превышает 1,5 тыс. кв метров, а стоимость — не менее $30 тыс.

30 секунд за $2 млн

Однако все расходы на зрелищную церемонию перекрывают доходы от рекламы. Так, цена 30-секундного ролика, показанного во время трансляции церемонии вручения кинопремии, составляет от $1,8 до $2,1 млн. При этом объем рекламы год от года растет

По сравнению с шоу, вышедшими в эфир в 2007—2011 гг.., в этом году рекламного времени будет на 45% больше. Так, доходы от рекламы, показанной во время нынешнего «Оскара», по прогнозам Forbes, будут не ниже прошлогоднего уровня, когда организаторам церемонии удалось заработать порядка $115 млн.

Со сцены споет Стинг и Тимберлейк

Музыкальная сторона нынешней церемонии также обещает быть насыщенной: в этом году со сцены обязательно прозвучат все пять песен, претендующие на награды в категории «Лучшая песня к фильму», в оригинальном исполнении. Так, Джастин Тимберлейк, который впервые стал номинантом «Оскара», исполнит саундтрек Can’t Stop the Feeling! из кинофильма «Тролли» (Trolls).

Читайте также
Forbes оценил стоимость подарочных наборов для номинантов на «Оскар»

Стинг споет The Empty Chair — песню, которую он написал в соавторстве для документального фильма «Джим: История Джеймса Фоули» (Jim: The James Foley Story). В этой картине авторы рассказывают о судьбе американского журналиста, похищенного в Сирии и убитого террористами. Стинг в третий раз за свою творческую карьеру претендует на «Оскара», лауреатом которого он пока еще ни разу не был.

Лин-Мануэль Миранда, который уже имеет в своем послужном списке премии Emmy, Tony и Grammy, споет How Far I’ll Go из анимационного фильма «Моана» (Moana). А Джон Ледженд исполнит обе номинированные на «Оскар» песни — Audition (в категории «Лучшая музыка фильму») и City of Stars («Лучшая песня к фильму»), которые прозвучали в картине-мюзикле «Ла-Ла Ленд», получившей рекордное число номинаций — 14. В этом фильме Ледженд сыграл роль лидера — солиста группы, исполняющей композиции в стиле неосоул.

И вновь Ди Каприо

На сцену во время церемонии выйдут многие уже состоявшиеся лауреаты «Оскара», которые объявят нынешних победителей. Среди них — счастливчик прошлого года, за чьей оскароносной судьбой последние годы наблюдал почти весь мир, — Леонардо Ди Каприо, а также Бри Ларсон, британец Марк Райлэнс и шведская актриса Алисия Викандер. Кроме того, огласить имена новых героев киноиндустрии попросили также Эмму Стоун, Шарлиз Терон, Хэлли Берри, Скарлетт Йоханссон, Ширли Маклейн и других.

89-я церемония самой престижной кинонаграды состоится в ближайшее воскресенье, 26 февраля, и начнется в 20:30 по времени восточного побережья США (4:30 мск в ночь на понедельник)

Передача будет транслироваться более чем на 225 стран мира. За награды состязаются фильмы, которые вышли в прокат в прошлом году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия наложит вето на резолюцию СБ ООН с санкциями в отношении Сирии
США отказались искать связь между штабом президента и Россией
CNN, NYT и Politico не пустили на брифинг в Белом доме
ЕСПЧ обязал Россию ответить по освобождению Дадина до 27 февраля
Французские активисты хотят выдвинуть Обаму в президенты страны
Британия поможет искать взрывчатые вещества на борту Качиньского
Определились соперники российских клубов в 1/8 Лиги Европы
Более 10 человек погибли при столкновении автобусов в Аргентине
Спорт
Лига Европы: «Ростов» сыграет с «МЮ», «Краснодар» — с «Сельтой» Представляем соперников российских клубов по 1/8 финала Лиги Европы
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь