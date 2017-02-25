Иностранные спортсмены высоко оценили церемонию открытия военных игр в Сочи

«Я никогда не видела так много всего. Такое большое количество представлений было фантастикой. Это было что-то особенное. Мы очень счастливы находиться здесь», — рассказала о своих впечатлениях от концерта немецкая лыжница Тереза Айххорн, завоевавшая первое золото игр.
«Да, мне очень понравилось, звучало очень здорово, и мы все под большим впечатлением», — выразила она свое отношение к культуре российской военной песни.
«Я думаю, игры очень хорошо организованы», — сказала Айххорн.
Французский альпинист Мануэль Корну также высоко оценил представление церемонии открытия.
«Очень большое шоу, я не видел таких больших церемоний, это как Олимпийские игры. Когда я думаю о России, я не представляю себе первым делом именно ансамбли военных песен и плясок, но все, что они исполняли, настоящая “классика”, это по-настоящему узнаваемые песни», — сказал он.