Иностранные спортсмены высоко оценили церемонию открытия военных игр в Сочи

«Я никогда не видела так много всего. Такое большое количество представлений было фантастикой. Это было что-то особенное. Мы очень счастливы находиться здесь», — рассказала о своих впечатлениях от концерта немецкая лыжница Тереза Айххорн, завоевавшая первое золото игр.

«Да, мне очень понравилось, звучало очень здорово, и мы все под большим впечатлением», — выразила она свое отношение к культуре российской военной песни.

«Я думаю, игры очень хорошо организованы», — сказала Айххорн.

Французский альпинист Мануэль Корну также высоко оценил представление церемонии открытия.