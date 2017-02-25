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10:54 (мск), источник: РИА Новости

Иностранные спортсмены высоко оценили церемонию открытия военных игр в Сочи

СОЧИ, 25 фев — РИА Новости. Иностранные спортсмены, прибывшие в Сочи на III зимние Всемирные военные игры, высоко оценивают уровень организации игр и находятся под большим впечатлением от церемонии открытия.

Источник: РИА Новости

«Я никогда не видела так много всего. Такое большое количество представлений было фантастикой. Это было что-то особенное. Мы очень счастливы находиться здесь», — рассказала о своих впечатлениях от концерта немецкая лыжница Тереза Айххорн, завоевавшая первое золото игр.

«Да, мне очень понравилось, звучало очень здорово, и мы все под большим впечатлением», — выразила она свое отношение к культуре российской военной песни.

«Я думаю, игры очень хорошо организованы», — сказала Айххорн.

Французский альпинист Мануэль Корну также высоко оценил представление церемонии открытия.

«Очень большое шоу, я не видел таких больших церемоний, это как Олимпийские игры. Когда я думаю о России, я не представляю себе первым делом именно ансамбли военных песен и плясок, но все, что они исполняли, настоящая “классика”, это по-настоящему узнаваемые песни», — сказал он.

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