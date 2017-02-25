В Москве пройдет детская литургия, которую возглавит патриарх Кирилл

В Елоховском соборе, как рассказал он, соберутся несколько десятков детских хоров. Сводный хор, подчеркнул священник, будет исполнять все песнопения литургии.

«Это достаточно такая необычная, новая практика — раз в год патриарх совершает литургию, за которой поют только дети», — сообщил пресс-секретарь первоиерарха Церкви.

В Елоховском соборе хранятся мощи святителя Алексия, митрополита Московского, которого Церковь вспоминает как раз в этот день

В Елоховском соборе хранятся мощи святителя Алексия, митрополита Московского, которого Церковь вспоминает как раз в этот день

Великий церковный и государственный деятель, дипломат, духовный отец великого князя Дмитрия Донского, до 40 лет жил строгой монашеской жизнью, а когда по благословению Константинопольского патриарха возглавил Русскую церковь, почти четверть века мирил князей, и помогал создавать союз русских княжеств, способный противостоять Золотой Орде и Литве.

Вместе с преподобным Сергием Радонежским он многое сделал для распространения монашества, которое несло с собой просвещение и воцерковление русских земель.

Он дожил до 78 лет — по тем временам до глубокой старости — и современники еще при жизни видели в нем пример силы духа, веры, мудрости и любви. Даже татарские ханы просили его молитв, веря, что по ним можно исцелиться на расстоянии.

После кончины 12 февраля 1378 года святитель Алексий был погребен в основанном им в Московском Кремле Чудовом монастыре. Мощи святителя Алексия в 1947 году во время подготовки к празднованию 800-летия Москвы по просьбе патриарха Алексия I были перенесены из Кремля в Елоховский Богоявленский собор, где они покоятся и ныне. Святой является небесным покровителем патриархов Алексия I и Алексия II — предшественника патриарха Кирилла.

Особо почитаемая в России и Грузии икона

В этот же день православные христиане отмечают праздник Иверской иконы Богоматери. Древняя икона Богородицы «Портаитисса (Вратарница) Иверская», считающаяся чудотворной, находится в Иверском монастыре на Святой горе Афон, основанный грузинами в X веке.