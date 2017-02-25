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02:31 (мск), источник: РИА Новости

В Москве пройдет детская литургия, которую возглавит патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу возглавит в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове Божественную Литургию, основными участниками которой станут дети, сообщил РИА Новости глава пресс-службы предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков.

Источник: РИА Новости

«На богослужении будет петь сводный детский хор», — сказал священник.

В Елоховском соборе, как рассказал он, соберутся несколько десятков детских хоров. Сводный хор, подчеркнул священник, будет исполнять все песнопения литургии.

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«Это достаточно такая необычная, новая практика — раз в год патриарх совершает литургию, за которой поют только дети», — сообщил пресс-секретарь первоиерарха Церкви.

В Елоховском соборе хранятся мощи святителя Алексия, митрополита Московского, которого Церковь вспоминает как раз в этот день

Великий церковный и государственный деятель, дипломат, духовный отец великого князя Дмитрия Донского, до 40 лет жил строгой монашеской жизнью, а когда по благословению Константинопольского патриарха возглавил Русскую церковь, почти четверть века мирил князей, и помогал создавать союз русских княжеств, способный противостоять Золотой Орде и Литве.

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Вместе с преподобным Сергием Радонежским он многое сделал для распространения монашества, которое несло с собой просвещение и воцерковление русских земель.

Он дожил до 78 лет — по тем временам до глубокой старости — и современники еще при жизни видели в нем пример силы духа, веры, мудрости и любви. Даже татарские ханы просили его молитв, веря, что по ним можно исцелиться на расстоянии.

После кончины 12 февраля 1378 года святитель Алексий был погребен в основанном им в Московском Кремле Чудовом монастыре. Мощи святителя Алексия в 1947 году во время подготовки к празднованию 800-летия Москвы по просьбе патриарха Алексия I были перенесены из Кремля в Елоховский Богоявленский собор, где они покоятся и ныне. Святой является небесным покровителем патриархов Алексия I и Алексия II — предшественника патриарха Кирилла.

Особо почитаемая в России и Грузии икона

В этот же день православные христиане отмечают праздник Иверской иконы Богоматери. Древняя икона Богородицы «Портаитисса (Вратарница) Иверская», считающаяся чудотворной, находится в Иверском монастыре на Святой горе Афон, основанный грузинами в X веке.

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Согласно преданию, монахи этой обители увидели икону в море, ее поддерживал огненный столб. Насельник монастыря преподобный Гавриил святогорец услышал во сне повеление Богородицы принести икону в обитель. Он ее расположил в соборе монастыря, но на утро икона была обнаружена над воротами обители.

Особенно почитаема икона в России, Грузии и Греции. В царствование царя Алексея Михайловича (1645−1676) по совету патриарха Никона россияне обратились в Иверский монастырь с просьбой привезти Иверскую икону в Москву. Они верили, что после этого прекратятся нападения на первопрестольную. Насельники обители написали копию чудотворной иконы, которую в 1648 году торжественно встретили в Москве. Позже был написан еще один список иконы, установленный в часовне на Красной площади.

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