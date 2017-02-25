В Ирландии ураган «Дорис» повредил дерево из «Игры престолов»
В Северной Ирландии ураган «Дорис» повредил деревья на знаменитой аллее Дарк Хеджес, где проходили съемки сериала «Игра престолов», сообщает Sky News.
В Северной Ирландии ураган «Дорис» повредил деревья на знаменитой аллее Дарк Хеджес, где проходили съемки сериала «Игра престолов», сообщает Sky News.
Уточняется, что ураган разрушил 200-летнее дерево и повредил ряд соседних.
Проспект буковых деревьев Дарк Хеджес расположен в графстве Антрим в Северной Ирландии и является одним из самых популярных туристических достопримечательностей региона.
Наибольшую популярность место приобрело после съемок «Игры престолов» — в Дарк Херджес снимали Королевский тракт, главную дорогу Вестероса, проходящую от Штормового Предела на юге до Стены на севере. Именно на Королевском тракте Арья Старк во втором сезоне знакомится с Якеном Хгаром по пути в Ночной дозор.
Ранее сообщалось, что IMDb опубликовал дату выхода седьмого сезона «Игры престолов».