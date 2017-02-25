Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Активисты из РФ требуют завести уголовное дело за вопрос Путину
В школы предлагают вернуть письмо гусиным пером
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
«Полная неожиданность»: указ Путина удивил разведку Киева – СМИ
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Это будет сюрпризом»: Рогозин о новейшем вертолете России
Сенатор США Лаврову: Надеюсь, ощутите последствия
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские учёные создали уникальный биоматериал

Ученые Дальневосточного федерального университета создали инновационную технологию синтеза современных биоматериалов для использования в регенеративной костной хирургии, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на официальный сайт администрации Приморского края.

Новый биоматериал обладает высокой пористостью и прочностью, которая обеспечит более эффективную интеграцию импланта в скелет. Результаты открытия уже опубликованы в авторитетном международном научном журнале Royal Society of Chemistry.

По словам основного исполнителя научной работы, магистранта кафедры материаловедения и технологии материалов Инженерной школы ДВФУ Олега Шичалина, существует острая проблема совершенствования медицинских материалов для регенерации костных тканей человека.

Он отметил, что «одним из важнейших свойств биокерамики, которая используется в качестве имплантов, является развитая пористая структура высокой конструкционной прочности. Это обеспечивает эффективную глубину прорастания костной ткани в имплант и уменьшает вероятность избыточного разрушения кости. Соблюдение таких условий является чрезвычайно сложной задачей для традиционных методов синтеза, что требует поиска современных и нестандартных подходов».

Уникальность подхода ученых ДВФУ заключается в использовании двух видов порообразующих добавок, вводимых на разных стадиях комбинированного синтеза материала. Благодаря этому обеспечивается формирование пористого силикатного каркаса с высокой конструкционной прочностью, а вводимые в состав дополнительные компоненты делают его совместимым с биоорганической средой.

Такой высокотехнологичный подход, по мнению специалистов, позволяет создавать новые и ранее не изученные биоактивные керамические материалы. Это искусственные матриксы кости со структурой и свойствами, подобными костной ткани. Получаемый материал представляет современный класс «биокерамик» и соответствует всем необходимым требованиям современной медицины.

Разработки нового керамического биоматериала ведутся в лаборатории ядерных технологий Школы естественных наук под руководством научного сотрудника ДВФУ, старшего научного сотрудника Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Евгения Папынова. Исследования выполняются при поддержке кафедры материаловедения и технологии материалов, лаборатории механических испытаний и структурного анализа материалов Инженерной школы, а также в тесном сотрудничестве с Институтом химии ДВО РАН.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Владивостоку повезло с погодой на выходных
Трамп назвал CNN и New York Times «посмешищем»
Активисты обнаружили архив Горбачев-фонда в лондонском особняке
НАСА дало оценку утечки аммиака на внешней поверхности МКС
Британия поможет искать взрывчатые вещества на борту Качиньского
На Сахалине 20 рыбаков унесло в Охотское море на льдине
WP: окружение Трампа пыталось опровергнуть в СМИ контакты с РФ
Два взрыва произошли в сирийском Хомсе
Спорт
Точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА В ночь на субботу в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) закрылся зимний регистрационный период
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Новостройки Петербурга вырастут в цене
В России упростят механизм сдачи квартир
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
10 лучших оскароносных фильмов для просмотра с детьми Подборка фильмов, которые интересно смотреть всей семьей.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь