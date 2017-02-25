Приморские учёные создали уникальный биоматериал

Новый биоматериал обладает высокой пористостью и прочностью, которая обеспечит более эффективную интеграцию импланта в скелет. Результаты открытия уже опубликованы в авторитетном международном научном журнале Royal Society of Chemistry.

По словам основного исполнителя научной работы, магистранта кафедры материаловедения и технологии материалов Инженерной школы ДВФУ Олега Шичалина, существует острая проблема совершенствования медицинских материалов для регенерации костных тканей человека.

Он отметил, что «одним из важнейших свойств биокерамики, которая используется в качестве имплантов, является развитая пористая структура высокой конструкционной прочности. Это обеспечивает эффективную глубину прорастания костной ткани в имплант и уменьшает вероятность избыточного разрушения кости. Соблюдение таких условий является чрезвычайно сложной задачей для традиционных методов синтеза, что требует поиска современных и нестандартных подходов».

Уникальность подхода ученых ДВФУ заключается в использовании двух видов порообразующих добавок, вводимых на разных стадиях комбинированного синтеза материала. Благодаря этому обеспечивается формирование пористого силикатного каркаса с высокой конструкционной прочностью, а вводимые в состав дополнительные компоненты делают его совместимым с биоорганической средой.

Такой высокотехнологичный подход, по мнению специалистов, позволяет создавать новые и ранее не изученные биоактивные керамические материалы. Это искусственные матриксы кости со структурой и свойствами, подобными костной ткани. Получаемый материал представляет современный класс «биокерамик» и соответствует всем необходимым требованиям современной медицины.

Разработки нового керамического биоматериала ведутся в лаборатории ядерных технологий Школы естественных наук под руководством научного сотрудника ДВФУ, старшего научного сотрудника Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Евгения Папынова. Исследования выполняются при поддержке кафедры материаловедения и технологии материалов, лаборатории механических испытаний и структурного анализа материалов Инженерной школы, а также в тесном сотрудничестве с Институтом химии ДВО РАН.