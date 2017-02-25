Пожар в московской гостинице «Россия» (1977)
Вечером 25 февраля 1977 года в здании московской гостиницы «Россия» произошел сильный пожар.
Вечером 25 февраля 1977 года в здании московской гостиницы «Россия» произошел сильный пожар.
Гостиница находилась в одном из исторических районов в центре Москвы — Зарядье, к востоку от Кремля, на берегу реки Москвы. Она была введена в эксплуатацию в январе 1967 года.
Гостиница «Россия» состояла из четырех 12-этажных корпусов, поставленных замкнутым прямоугольником, которые образовывали внутренний двор.
Северный фасад гостиницы был увенчан 23-этажной башней (Северная башня), в верхней части которой был расположен ресторан на 3800 мест.
В южном корпусе, выходящим фасадом на Москворецкую набережную, находился центральный концертный зал на 2500 мест, а в стилобате под ним — двухзальный кинотеатр «Зарядье» на 1500 мест.
Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного пожарной охраны в 21 час 24 минуты.
Еще до поступления звонков о пожаре сработали лампочки на пульте, связанном с дымовыми датчиками, установленными в каждом номере.
Загорелись одновременно пятый, одиннадцатый и двенадцатый этажи северного корпуса. Люди, находившиеся выше 12 этажа, в том числе посетители ресторанов на 17-м и 22-м этажах, оказались в ловушке. Те, кто пытался спуститься по лестницам вниз, задыхались и гибли в дыму.
Пожар быстро распространялся. Выявлялись все новые очаги возгорания, в которые начали подавать мощные пенные и водяные огнегасящие стволы.
Пожарные старались отсечь западный и восточный блоки, чтобы огонь не распространился по всему периметру гостиницы. Они продвигались от торцевых лестничных клеток каждого этажа, с правого и левого угла, к центру. Вскрывали двери, чтобы спасти людей.
Эвакуация людей с верхних этажей гостиницы была осложнена недостаточной длиной раздвижных лестниц, не дотягивавшихся выше
Тогда пожарные пошли на беспрецедентный шаг: они сделали вертикальную «дорожку» из четырехметровых штурмовых лестниц, связав их последовательно одну за другой, и по этой зыбкой «дороге жизни» спасали людей. По ней удалось спустить 43 человека из ресторана. Всего же в этот вечер пожарные спасли около тысячи постояльцев. Часть людей пожарные смогли вывести по внутренним лестницам. Толпы народа внизу, включая спасенных, мешали пожаротушению.
Райкин, не зная толком, в чем дело, удлинил выступление более чем на полтора часа.
Через 4,5 часа борьбы с огнем совместными усилиями пожар удалось одолеть. Всего, по официальным данным, 42 человека погибли, в том числе пять сотрудников гостиницы. Ожоги различной степени, переломы и тяжелые формы отравления, потребовавшие экстренной госпитализации, получили 52 человека, из них 13 пожарных. Выгорели более 100 гостиничных номеров
Только 1 марта 1977 года в газете «Труд» появилось сообщение: «Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР выражают глубокое соболезнование семьям, родственникам и близким погибших в результате несчастного случая — пожара в гостинице “Россия” в г. Москве 25 февраля сего года. Правительство СССР и местные органы принимают необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим».
Согласно официальной версии происшедшего, причиной пожара послужил не отключенный от электрической сети паяльник в помещении радиоузла («службы слабых токов») на пятом этаже. Начальник и старший инженер службы были вскоре арестованы и 5 мая 1978 года судимы (первый приговорен к полутора годам, второй — к году лишения свободы), мастер смены службы покончил жизнь самоубийством.
В последующие годы гостиница «Россия» неизменно пользовалась популярностью у гостей столицы, в том числе и иностранных.
В 2004 году было принято решение о ее сносе