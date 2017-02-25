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04:22 (мск), источник: РИА Новости

Пожар в московской гостинице «Россия» (1977)

Вечером 25 февраля 1977 года в здании московской гостиницы «Россия» произошел сильный пожар.

Источник: РИА Новости

Гостиница находилась в одном из исторических районов в центре Москвы — Зарядье, к востоку от Кремля, на берегу реки Москвы. Она была введена в эксплуатацию в январе 1967 года.

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Гостиница «Россия» состояла из четырех 12-этажных корпусов, поставленных замкнутым прямоугольником, которые образовывали внутренний двор.

Из-за перепада рельефа местности более чем на 10 метров три корпуса были построены на высоком стилобате (верхней плоскости ступенчатого основания).

Северный фасад гостиницы был увенчан 23-этажной башней (Северная башня), в верхней части которой был расположен ресторан на 3800 мест.

В южном корпусе, выходящим фасадом на Москворецкую набережную, находился центральный концертный зал на 2500 мест, а в стилобате под ним — двухзальный кинотеатр «Зарядье» на 1500 мест.

В гостинице был 3071 номер (5374 места). Долгие годы она считалась самой крупной гостиницей страны, а до середины 1970-х годов значилась в Книге рекордов Гиннесса как самая большая гостиница Европы

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного пожарной охраны в 21 час 24 минуты.

Еще до поступления звонков о пожаре сработали лампочки на пульте, связанном с дымовыми датчиками, установленными в каждом номере.

Загорелись одновременно пятый, одиннадцатый и двенадцатый этажи северного корпуса. Люди, находившиеся выше 12 этажа, в том числе посетители ресторанов на 17-м и 22-м этажах, оказались в ловушке. Те, кто пытался спуститься по лестницам вниз, задыхались и гибли в дыму.

Пожару была присвоена пятая (высшая) категория опасности. На место пожара выехали значительные пожарные силы Москвы и Московской области — в общей сложности 1500 специалистов пожарного дела и 162 единицы спецтехники

Пожар быстро распространялся. Выявлялись все новые очаги возгорания, в которые начали подавать мощные пенные и водяные огнегасящие стволы.

Пожарные старались отсечь западный и восточный блоки, чтобы огонь не распространился по всему периметру гостиницы. Они продвигались от торцевых лестничных клеток каждого этажа, с правого и левого угла, к центру. Вскрывали двери, чтобы спасти людей.

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Эвакуация людей с верхних этажей гостиницы была осложнена недостаточной длиной раздвижных лестниц, не дотягивавшихся выше седьмого-восьмого этажей. Находившиеся там люди, не выдержав нестерпимого жара, пытались спуститься по связанным простыням, но те рвались, и люди разбивались насмерть. Некоторые прыгали из окон с матрасами, надеясь, что они как-то самортизируют падение, но это их не спасло.

Тогда пожарные пошли на беспрецедентный шаг: они сделали вертикальную «дорожку» из четырехметровых штурмовых лестниц, связав их последовательно одну за другой, и по этой зыбкой «дороге жизни» спасали людей. По ней удалось спустить 43 человека из ресторана. Всего же в этот вечер пожарные спасли около тысячи постояльцев. Часть людей пожарные смогли вывести по внутренним лестницам. Толпы народа внизу, включая спасенных, мешали пожаротушению.

В это время в концертном зале гостиницы подходил к концу концерт сатирика Аркадия Райкина. Чтобы вышедшие на улицу несколько тысяч зрителей совершенно не парализовали процесс тушения, в штабе позвонили артисту и попросили его немного продлить концерт

Райкин, не зная толком, в чем дело, удлинил выступление более чем на полтора часа.

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Через 4,5 часа борьбы с огнем совместными усилиями пожар удалось одолеть. Всего, по официальным данным, 42 человека погибли, в том числе пять сотрудников гостиницы. Ожоги различной степени, переломы и тяжелые формы отравления, потребовавшие экстренной госпитализации, получили 52 человека, из них 13 пожарных. Выгорели более 100 гостиничных номеров экстра-класса, оснащенные зарубежной бытовой техникой.

Только 1 марта 1977 года в газете «Труд» появилось сообщение: «Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР выражают глубокое соболезнование семьям, родственникам и близким погибших в результате несчастного случая — пожара в гостинице “Россия” в г. Москве 25 февраля сего года. Правительство СССР и местные органы принимают необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим».

Согласно официальной версии происшедшего, причиной пожара послужил не отключенный от электрической сети паяльник в помещении радиоузла («службы слабых токов») на пятом этаже. Начальник и старший инженер службы были вскоре арестованы и 5 мая 1978 года судимы (первый приговорен к полутора годам, второй — к году лишения свободы), мастер смены службы покончил жизнь самоубийством.

Несмотря на заключение экспертной комиссии, истинная причина возникновения очага возгорания так и осталась не выясненной. Неофициальных версий было много, в том числе — поджог и террористический акт

В последующие годы гостиница «Россия» неизменно пользовалась популярностью у гостей столицы, в том числе и иностранных.

В 2004 году было принято решение о ее сносе из-за «обветшалости». Демонтаж гостиницы «Россия» начался в феврале 2006 года и в основном был завершен к началу 2010 года. Изначально на ее месте планировалось возвести многофункциональный комплекс, позже появилась идея использовать это место для парламентского центра, однако от этих идей в итоге отказались и решили разбить парк «Зарядье».

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