Globo: суд сократил срок заключения сына Пеле с 33 до 12 лет
Эдиньо в 2014 году был признан виновным в отмывании денег, связанных с наркобизнесом.
Эдиньо в 2014 году был признан виновным в отмывании денег, связанных с наркобизнесом.
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Суд бразильского штата
Летом прошлого года он стал тренером бразильского клуба «Агуа Санта». Сам Пеле все это время не комментирует процесс против одного из шести своих детей.
Эдиньо выступал в чемпионате Бразилии по футболу, играл в клубе «Сантос», где в свое время блистал его отец. Он завершил карьеру в 1999 году, в возрасте 29 лет, когда был приговорен к шести месяцам тюрьмы. В 2005 году был реабилитирован, однако уже в 2006 году сидел в тюрьме полгода за причастие к торговле наркотиками — тогда адвокаты сумели доказать его невиновность.