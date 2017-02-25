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02:11 (мск), источник: ТАСС

Globo: суд сократил срок заключения сына Пеле с 33 до 12 лет

Эдиньо в 2014 году был признан виновным в отмывании денег, связанных с наркобизнесом.

Источник: AFP 2017

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Суд бразильского штата Сан-Паулу принял решение по апелляции старшего сына трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле Эдиньо и сократил срок его заключения по делу о торговле наркотиками с 33 до 12 лет. Об этом сообщает бразильская газета Globo.

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Летом 2014 года Эдиньо был признан виновным в отмывании денег, связанных с наркобизнесом, и приговорен к 33 годам тюрьмы. Позже он подал апелляцию и на время ее рассмотрения находился на свободе

Летом прошлого года он стал тренером бразильского клуба «Агуа Санта». Сам Пеле все это время не комментирует процесс против одного из шести своих детей.

Эдиньо выступал в чемпионате Бразилии по футболу, играл в клубе «Сантос», где в свое время блистал его отец. Он завершил карьеру в 1999 году, в возрасте 29 лет, когда был приговорен к шести месяцам тюрьмы. В 2005 году был реабилитирован, однако уже в 2006 году сидел в тюрьме полгода за причастие к торговле наркотиками — тогда адвокаты сумели доказать его невиновность.

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