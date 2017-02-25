НАСА дало оценку утечки аммиака на внешней поверхности МКС

Ранее в пятницу российские СМИ сообщили со ссылкой на анонимный источник в российской ракетно-космической отрасли, что на американском сегменте МКС обнаружена утечка аммиака.

«На протяжении последних нескольких лет инженеры ведут наблюдение за утечкой (аммиака), которая незначительно превышает ожидаемые показатели, в последние шесть месяцев (отмечается) тенденция небольшого повышения (уровня утечки). В таких условиях система может работать в штатном режиме несколько лет без (необходимости предпринимать) какие-либо действия», — сообщила представитель ведомства РИА Новости.

По ее словам, речь идет об аммиаке, используемом для отвода тепла, выводимого со станции через ее генераторы. «Все компоненты, использующие аммиак, расположены на внешней поверхности (МКС)», — сообщили в НАСА, сообщив, что американские специалисты прогнозируют, что «уровень аммиака будет медленно снижаться».

«НАСА продолжит наблюдать за работой системы и предпринимать любые необходимые меры в будущем», — отметила в связи с этим представитель аэрокосмического агентства США.